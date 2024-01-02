Basketbol Federasyonu’nda görev dağılımı yapıldı

30 Aralık Cumartesi günü Basketbol Federasyonu binasında gerçekleşen toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda görev dağılımı şu şekilde olmuştu:
Başkan: Ertuğ Nasrıoğlu
Asbaşkanlar:
Eda Kutruza (Büyük Kadınlar ve Altyapılar Sorumlusu)
Ahmet Karaoğlan (Mevzuatlar ve Yönergeler Sorumlusu)
Behzat Özçete (Büyük Erkekler ve Altyapılar Sorumlusu)
Veznedar: Mehmet Saylan
Hukuk İşleri Sorumlusu: Ratibe O. Altunç
Eğitim ve Öğretim Sorumluları: Onay K. Kafadar, Elif Anıl
Basın ve Halkla İlişkiler Sorumluları: Nihat Yılmaz, Fikri Katipoğlu
Genel Koordinatör ve Dış İlişkiler: Yrd. Doç. Dr. Seyfi Savaş
MHK Başkanı: Eser Taçoy
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