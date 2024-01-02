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Basketbol Federasyonu’nda görev dağılımı yapıldı

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KKTC Basketbol Federasyonu’nun 26 Aralık’ta yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda Ertuğ Nasıroğlu başkanlığında göreve gelen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Basketbol Federasyonu’nda görev dağılımı yapıldı

30 Aralık Cumartesi günü Basketbol Federasyonu binasında gerçekleşen toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda görev dağılımı şu şekilde olmuştu:  

 

Başkan: Ertuğ Nasrıoğlu

Asbaşkanlar:

Eda Kutruza (Büyük Kadınlar ve Altyapılar Sorumlusu)

Ahmet Karaoğlan (Mevzuatlar ve Yönergeler Sorumlusu)

Behzat Özçete (Büyük Erkekler ve Altyapılar Sorumlusu)

Veznedar: Mehmet Saylan

Hukuk İşleri Sorumlusu: Ratibe O. Altunç

Eğitim ve Öğretim Sorumluları: Onay K. Kafadar, Elif Anıl

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumluları: Nihat Yılmaz, Fikri Katipoğlu

Genel Koordinatör ve Dış İlişkiler: Yrd. Doç. Dr. Seyfi Savaş

MHK Başkanı: Eser Taçoy

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