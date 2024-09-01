Basketbol Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu Başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu yarın başlıyor. Kurs, 2-16 Eylül tarihleri arasında TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampüsü'nde, saat 16:00’dan itibaren gerçekleştirilecek.

Lefkoşa, 1 Eylül 2024 - Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu yarın başlıyor. Kurs, 2-16 Eylül tarihleri arasında TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampüsü'nde, saat 16:00’dan itibaren gerçekleştirilecek.

Kurs kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hakan Atamtürk, Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, Prof. Dr. Ulaş Yavuz, Doç. Dr. Nazım Burgul, uzman Gözde Acaray, Emine Ömerağa, antrenör Tahir Soyer, KKTC Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Seyfi Savaş ve Türk basketbolunun önemli antrenörlerinden Cem Çağal, kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler verecek.

Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar, KKTC Basketbol Federasyonu tarafından verilecek ve KKTC’de geçerli olacak E Kademe Antrenörlük Belgesi’ne sahip olacaklar. Kurs, basketbol antrenörlüğü kariyerine adım atmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.