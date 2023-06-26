Basketbol kadınlar finalde ikinci maç

Basketbol Kadınlar Ligi final serisinde ikinci maç bu akşam oynanacak. Marmara’nın, Doğu Akdeniz Ünmiversitesi karşısında 1-0 önde olduğu seride Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.
Maçı Marmara kazanırsa şampiyon olacak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kazanması halinde ise taraflar üçüncü maçta mücadele edecekler.
Öte yandan Vedat Kaner Vakfı’nın sponsorluğunda yapılan U 13 Easy Lague ile U 11 Junior Easy League’de mücadele 8 maçla devam edilecek.
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