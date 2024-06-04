  • BIST 10556.8
  • Altın 2427.404
  • Dolar 32.1783
  • Euro 35.1277
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Basketbol Kadınlar Ligi'nde Levent yeniden lider

» »
Basketbol Kadınlar Ligi'nde Levent yeniden lider konumuna yükseldi.
Basketbol Kadınlar Ligi'nde Levent yeniden lider

Yer: Levent Kolej Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ali Kozok
Levent: Dilara (14), Çisem (4), Dilen (2), Didem (6), Günay (23), Gamze (14), Nehir, Fehime (6), Ernestine (4), Cemaliye (4), Fatma, Beren (17)
ASB: Nuray (2), Gülüşan (3), Sİmay (2), Nurhayat (16), Hülya (2), Ecem (8),  Derya (2)
İlk periyot: 23-8
İlk yarı: 49-16
Üçüncü periyot: 69-20

Extend Kadınlar Ligi 4. hafta maçında Levent, Akdeniz Spor Birliği’ni 100-26 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Levent KolejSpor Salonu’nda oynanan maçın başından itibaren üstün olan Levent ilk yarıyı 49-26 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstün oynayan Levent maçı 100-26 kazandı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Levent’te Günay 33 sayı 28 verimlilikle maçta öne çıkan isim oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ergin Ataman'dan Avrupa'da 6. kupa27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:03
  • U 20’de kıran kırana mücadele27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:14
  • Kadinlar Ligi’nde zirve Levent’in27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:03
  • Dmitry Paliashchuk: “Çetinkaya maçı zorluk derecesi yüksek bir maç, takımımız maça kazanmak için çıkacak”27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:21
  • Basketbolda Alt liglere sınav arası, Extend Erkekler Ligi ve Extend Kadınlar Ligi'nden maçlar oynanacak27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:19
  • Levent’in rakibi Adana , Başkan Nasıroğlu'ndan moral yemeği24 Mayıs 2024 Cuma 08:59
  • Basketbol'da KoopSpor Ligden çekildi tüm oyuncuları serbest kaldı!23 Mayıs 2024 Perşembe 22:00
  • Engin Ataman: Polis beni tartakladı23 Mayıs 2024 Perşembe 11:17
  • Basketbol'da İskele’de dev randevu23 Mayıs 2024 Perşembe 10:16
  • Potada İkinci devre başlıyor, zirve buluşması İskele'de22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti