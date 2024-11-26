"Basketbol MHK başkanından mesaj var: Ortak aklı oluşturduk, galiba başardık"

Bu ifadeyle sporun temel değerlerinden biri olan dayanışmaya dikkat çekiliyor. Ortak akıl ve birlik, sadece bireysel başarılar için değil, toplu gelişim ve uzun vadeli hedefler için de kritik bir unsur. Basketbol gibi takım sporlarında, uyum ve iş birliği hem sahada hem de yönetim kademelerinde başarıyı getiren önemli faktörler arasında yer alır.

Nusret Sırdar'ın bu mesajı, spor yönetiminde daha kapsayıcı ve ortak karar alma süreçlerini benimsediklerini de gösterebilir. Böyle bir yaklaşım, yalnızca sporcular ve hakemler için değil, tüm paydaşlar için daha sürdürülebilir bir gelişim ortamı yaratır.

"Daha iyi olabilmek için BİR olmak ve ortak aklı oluşturmak gerekiyordu, galiba basardık."