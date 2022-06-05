Basketbol PlayOff Yarı Finali KOOP-Gençler Birliği maçı ile başlıyor... Basketbolda play-off programı belli oldu

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Büyük Erkek Pro-Lig’de play-off programı belli oldu. İlk maç yarın gece klasmanı birinci bitiren Koopspor ile tarihinde ilk kez katıldığı ligde play-off’a kalan Gençler Birliği arasında Lefkoşa Atatürk Salonu’nda 20.30’da oynanacak.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada yarın 20.30’da başlayacak olan Play-off’ta maç programı şöyle:

6 Haziran Ptesi 20.30 Koopspor – Gençler Birliği Atatürk Spor Salonu 1. Maç

7 Haziran Salı 20.00 GAÜ – Soyer Hacıganimler Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu 1. Maç

8 Haziran Çarşamba 20.00 Gençler Birliği – Koopspor İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu 2. Maç

9 Haziran Perşembe 20.00 Soyer Hacıganimler – GAÜ Atatürk Spor Salonu 2. Maç

10 Haziran Cuma 20.00 Koopspor – Gençler Birliği Atatürk Spor Salonu 3. Maç(Gerekirse)

11 Haziran Cumartesi 20.00 GAÜ – Soyer Hacıganimler Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu 3. Maç (Gerekirse)