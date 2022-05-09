Basketbol ProLig’de 7.hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor.

Basketbol ProLig’de 7.hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki maçlardan Küçük Kaymaklı-Soyer Hacıganimler mücadelesi saat 18.30’da oynanacak.

Soyer Hacıganimler haftaya 10 puanla ikinci sırada başlarken, Küçük Kaymaklı 6 puanla altıncı durumda.

Lig’de günün diğer karşılaşması Koopspor ile Gençler Birliği arasında. Bu maçın başlangıcı ise saat 20.30

Koopspor 11 puanla ligde lider durumda, 9 puanlı Gençler Birliği ise dördüncü sırada ve playoff kovalıyor.

U15 DEVAM EDİYOR

Bu arada, U15 Erkekler Ligi’nde klasman bu gece oynanacak Yakın Doğu Üniversitesi-Koopspor maçıyla tamamlanacak.

Koopspor son haftaya, YDÜ’nün önünde lider girmişti.