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Basketbol ProLig’de 7. hafta

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Basketbol ProLig’de 7.hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor.
Basketbol ProLig’de 7. hafta

Basketbol ProLig’de 7.hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlıyor.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki maçlardan Küçük Kaymaklı-Soyer Hacıganimler mücadelesi saat 18.30’da oynanacak.

Soyer Hacıganimler haftaya 10 puanla ikinci sırada başlarken, Küçük Kaymaklı 6 puanla altıncı durumda.

Lig’de günün diğer karşılaşması Koopspor ile Gençler Birliği arasında. Bu maçın başlangıcı ise saat 20.30

Koopspor 11 puanla ligde lider durumda, 9 puanlı Gençler Birliği ise dördüncü sırada ve playoff kovalıyor.

 

U15 DEVAM EDİYOR

Bu arada, U15 Erkekler Ligi’nde klasman bu gece oynanacak Yakın Doğu Üniversitesi-Koopspor maçıyla tamamlanacak.

Koopspor son haftaya, YDÜ’nün önünde lider girmişti.

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