Basketbol PROLİG'de normal sezonun son haftasına girerken PLAYOFF oynayacak takımlar kesinleşti.

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9. HAFTA MAÇLARI

SOYER VE KOOP KAZANDI

Soyer Hacıganimler ile Çetinkaya arasındaki maçın ilk periyodundan itibaren üstün oynayan Soyer Hacıganimler, Ayomikun Omah’ın 18 sayı, 19 ribauntluk performansıyla rakibini mağlup ettti. Soyer maçı 64-54 skorla kazandı.

Lider Koopspor, ilk devresi eşitlikle tamamlanan maçın ikinci devresinde adeta coşarken, Küçük Kaymaklı’yı 27 sayı farkla mağlup etti. Kercem, 30 sayı16 ribauntluk performansı ile galibiyette ön plana çıktı. Koopspor, maçı 95-61 kazanarak üst üste sekizinci galibiyetini aldı.

9. HAFTANIN KAPANIŞ MAÇI GİRNE'DE

Pro Lig’in dokuzuncu haftası 25 Mayıs Çarşamba günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak Girne Amerikan Üniversitesi – Larnaka Gençler Birliği maçı ile tamamlanacak.

PLAYOFF OYNAYACAKLAR KESİNLEŞTİ

Basketbol Prolig'de PLAYOFF oynayacak takımlar dün akşam itibarı ile kesinleşti. Dün akşam oynan maçlar sonrasında ilk 4'e kalmayı garantileyen takımlar KOOPSPOR, GAÜ, SOYER ve L. GENÇLER BİRLİĞİ oldu.

KALAN MAÇLARI EŞLEŞMELERDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Basketbol Prolig'de 9. hafta kapanış maçı olan Girne Amerikan Üniversitesi – Larnaka Gençler Birliği maçı ile 10. haftada oynanacak maçlar PROLİG'de PLAYOFF oynayacak takımların sıralamasını belirleyecek.

KOOPSPOR Lider olmayı garantilerken matematiksel olarak ise birbirleri ile oynayacak olan GAÜ, SOYER ve L.Gençler Birliği ise 2.,3. ve 4'lük sıralaması için mücadele edecek.

PLAY OFF'DA EŞLEŞMELER NASIL OLACAK?

Basketbol Prolig'de 10. hafta sonunda Normal Sezon'un tamamlanması ile birlikte PLAYOFF'a kalacak olan 4 takım önce 1. ile 4. bununla birlikte 2. ile 3. eşleşecek. ardından bu maçların galipleri finalde oynayacak. PLAYOFF serisi ilk turları 5 maç üzerinden 3'ü bulan finali ise 7 maç üzerinden 4'ü bulan şeklinde oynayacak.