  • BIST 4.107,31
  • Altın 970.349
  • Dolar 18.6154
  • Euro 18.1491
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Basketbol U 20'de Koop ve YDÜ’den üçte üç, işte puan durumu ve haftanın programı

» »
Basketbol U 20'de Koop ve YDÜ’den üçte üç, işte puan durumu ve haftanın programı
Basketbol U 20'de Koop ve YDÜ’den üçte üç, işte puan durumu ve haftanın programı

Erkekler U20 Ligi’nde üçüncü hafta Çarşamba akşamı oynanan maçla tamamlanırken, 3’er maçlarını da kazanan Koopspor ile YDÜ (Yakın Doğu Üniversitesi) zirveyi paylaşan ekipler oldular. Ligde 3 maç sonunda Soyerspor ve Akdeniz Spor Birliği henüz galibiyetle tanışamazken, GAÜ’nün 2, MGA’nın ise 1 galibiyeti bulunuyor.

 

Çekişmeli maçın galibi GAÜ:  74-58

Ligin üçüncü haftasının açılış maçı önceki akşam Akdeniz Spor Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynandı. İlk yarısı başa baş giden mücadelenin özellikle üçüncü çeyreğinde rakibine ciddi üstünlük sağlayan GAÜ, son çeyreğe 14 sayı üstün girdi. Farkın erimesine izin vermeyen GAÜ, mücadeleden 74-58 üstün ayrılarak ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Takımın en etkili oyuncuları arasında yer alan Aykut Fidansoy bu maçta da etkili bir performans ortaya koyarken maçı 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 28 verimlilik puanı ile tamamladı. Akdeniz Spor Birliği’nin en etkili oyuncusu 21 sayı 13 ribaunt ile maçı tamamlayan Mustafa Efe Sarıbaş oldu.

 

Koopspor 3’te 3 yaptı: 116-36

Erkekler U20 Ligi’nin üçüncü haftasının bir diğer maçı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Koopspor ile Soyerspor takımlarının mücadelesinde kazanan Koopspor oldu. Üstün bir oyun ortaya koyan Lefkoşa ekibi kısa sürede istediği farkı yakaladı ve rakibini mağlup ederek yenilgisiz gidişini sürdürdü. Koopspor’da Kaan Öztoprak 23, Arda Göztaşı 22 ve Halil Çetinyay 20 sayı ile takımın skor yükünü çeken oyuncuların başında geldi. Soyerspor’da en çok sayı atan oyuncu 8 sayı ile maçı tamamlayan Cem Mayda oldu.

 

YDÜ Mağusa’da galip: 104-65

Lige 2 galibiyetle başlayan YDÜ, zorlu Mağusa deplasmanından galip dönerek zirve ortaklığını sürdürdü. MAGEM Arena’da MGA karşısına çıkan Lefkoşa ekibi maçı ilk periyottan koparacak farkı yakaladı ve bunu sonuna kadar götürerek 104-65’le salondan galip ayrıldı.

YDÜ’de gecenin en etkili ismi 19 sayı üreten Doruk Önet olurken, Refet Kaamustafaoğlu 15 sayı 10 ribaunt, Necat Recep Oğur ise 10 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamladı. MGA’nın en skorer ismi ise 16 sayı atan Ulaş Hüseyin Ömer oldu.

 

U20 Ligi Puan Durumu:

Takım              O         G         M         P

1-YDÜ             3          3          -           6

2-Koopspor     3          3          -           6

3-GAÜ             3          2          1          5

4-MGA             3          1          2          4

5-Akdeniz SB  3          -           3          3

6-Soyerspor    3          -           3          3

 

U20 Ligi 4.Hafta Programı:

5 Ekim Cumartesi

YDÜ-GAÜ                  14.00/RA-25 Spor Salonu

 

8 Ekim Salı

Soyerspor-Akdeniz     21.00/Atatürk Spor Salonu

 

9 Ekim Çarşamba

MGA-Koopspor          20.00/MAGEM Arena

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Potada U15 Erkek Ligi kuraları çekildi...18 Ekim 2022 Salı 08:24
  • 3x3 heyecanı yine Başkent Lefkoşa’da yaşanacak 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:18
  • Stovolos’un Keravnos BC basketbol takımı Çekya’nın Opava basketbol takımını 89-77  yendi13 Ekim 2022 Perşembe 15:23
  • Marmara Spor Kulübü Basketbol'da Parkeye indi13 Ekim 2022 Perşembe 12:08
  • Lefkoşa 3x3 kayıtlar başladı13 Ekim 2022 Perşembe 11:00
  • Basketbolda sezon açılıyor11 Ekim 2022 Salı 11:55
  • Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sahadan galibiyetle ayrıldı09 Ekim 2022 Pazar 11:04
  • Basketbol U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu LEVENTSPOR07 Ekim 2022 Cuma 22:09
  • Basketbol Liglerine sponsorlar geliyor...07 Ekim 2022 Cuma 10:03
  • Leventspor Basketbol'da final serisine bir adım önde başladı06 Ekim 2022 Perşembe 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti