Basketbol U18’de YDÜ Galip

U 18 Erkekler Ligi B Grubunda da lig başladı.

MEU RA 25 Spor Salonu’nfa oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Adaspor karşısında 103-47 galip geldi.

Maçta YDÜ adına Doruk ÖNET 19 sayı, 10 ribaund ile hem double - double yaptı hem de 30 verimlilikle maçın adamı oldu.

Kadınlar U 18 oynanamadı

U 18 Kadınlar Ligi maçı ertelendi.

Levent Kolej Spor Saniyesinde oynanması gereken Levent - KoopBank Gençlik maçı salondaki 24 saniye cihazının bozul olması nedeniyle ertelendi.