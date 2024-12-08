  • BIST 10081
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Basketbol U18’de YDÜ Galip

» »
Basketbol U18’de YDÜ Galip
Basketbol U18’de YDÜ Galip

U 18 Erkekler Ligi B Grubunda da lig başladı.
MEU RA 25 Spor Salonu’nfa oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Adaspor karşısında 103-47 galip geldi.
Maçta YDÜ adına Doruk ÖNET 19 sayı, 10 ribaund ile hem double - double yaptı hem de 30 verimlilikle maçın adamı oldu.

Kadınlar U 18 oynanamadı

U 18 Kadınlar Ligi maçı ertelendi.
Levent Kolej Spor Saniyesinde oynanması gereken Levent - KoopBank Gençlik maçı salondaki 24 saniye cihazının bozul olması nedeniyle ertelendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dijital Eğitim Platformu E-Study Box’un gelenekselleşen “Buy Knowledge Day” kampanyası ile tüm içerikler 9 Aralık’ta yüzde 90 indirimli olacak08 Aralık 2024 Pazar 11:29
  • Hala Sultan Koleji'nde organik atıklar kompostla yeşile dönüşüyor07 Aralık 2024 Cumartesi 14:50
  • 540 bin sterlin dolandırmakla suçlanıyor!07 Aralık 2024 Cumartesi 14:23
  • Gümrüksüz malların analiz sonucu çıkmadı07 Aralık 2024 Cumartesi 12:56
  • Simon Aykut’un davası sürüyor07 Aralık 2024 Cumartesi 12:50
  • Ercan Havalimanı’nda Hırsızlık yaptı Bin 102 gündür kaçak çıktı!07 Aralık 2024 Cumartesi 12:47
  • Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye yardıma gelen Pakistanlı doktor anılarını anlattı07 Aralık 2024 Cumartesi 12:08
  • İKAMET İZİNSİZ YAŞAYAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI07 Aralık 2024 Cumartesi 11:55
  • ÜÇ ŞEHİRDE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ07 Aralık 2024 Cumartesi 11:46
  • BEYARMUDU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU07 Aralık 2024 Cumartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti