Basketbol UniLeague’de heyecan sürüyor

Günün ilk maçında RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı son saniye basketi ile 68-66 ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Praice Okafor 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi böylelikle 2’de 2 yaparak yoluna devam etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Rauf Denktaş Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında oynanması gereken karşılaşma ise salonda yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle ertelendi.