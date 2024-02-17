  • BIST 9250.36
  • Altın 1995.6
  • Dolar 30.8292
  • Euro 33.2325
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Basketbol UniLeague’de heyecan sürüyor

» »
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Musmer UniLeague’de ikinci maçlara bugün devam edildi.
Basketbol UniLeague’de heyecan sürüyor

Günün ilk maçında RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı son saniye basketi ile 68-66 ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi kazandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Praice Okafor 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi böylelikle 2’de 2 yaparak yoluna devam etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Rauf Denktaş Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arasında oynanması gereken karşılaşma ise salonda yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle ertelendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyarmudu’ndan gelen yolcu sahte sigorta poliçesi, uyuşturucu ve fazla para taşımaktan tutuklandı17 Şubat 2024 Cumartesi 09:37
  • Kültür Dairesi Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvuru kabulü 29 Şubat’ta başlıyor16 Şubat 2024 Cuma 18:32
  • 8 bin 473 üreticiye 142 milyon TL ödeme yapıldı16 Şubat 2024 Cuma 17:23
  • Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin düzenlediği bilim yarışmasında jüri özel ödülü kazandı!16 Şubat 2024 Cuma 16:33
  • İki İş Yerinde Çalışan Müstahdemlerden Hırsızlık: Tutuklandılar16 Şubat 2024 Cuma 16:27
  • Sahte Sigorta Poliçesi ve Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı16 Şubat 2024 Cuma 16:24
  • Polis göz açtırmıyor! Son denetimlerde 2 sürücü tutuklandı, 30 araç trafikten men edildi...16 Şubat 2024 Cuma 16:19
  • Girne'de kaza: Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!16 Şubat 2024 Cuma 15:51
  • Yeniboğaziçi'nde Elektrik Sisteminden Kaynaklanan Yangın16 Şubat 2024 Cuma 15:40
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı!16 Şubat 2024 Cuma 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti