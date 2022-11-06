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Basketbol UniLig’te Yeni Sezon Sürprizlerle Başlıyor. Kuralar Çekildi...

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​​​​​​​Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu İşbirliği ile düzenlenen ve geçen yıl çok ilgi çeken ÜniLig’te 2022-2023 Sezonu 14 Kasım’da başlıyor.
Basketbol UniLig’te Yeni Sezon Sürprizlerle Başlıyor. Kuralar Çekildi...

Basketbol Federasyonu tarafından Üniversite Sporları Federasyonu İşbirliği ile düzenlenen ve geçen yıl çok ilgi çeken ÜniLig’te 2022-2023 Sezonu 14 Kasım’da başlıyor.

Geçtiğimiz Cuma Günü Basketbol Federasyonunda ÜniLig sorumluları Ali Tüzünkan ve Ziya Tüzel eşliğinde düzenlenen toplantıda Ön Eleme Grubu ve Klasman Grubu kuraları çekildi.

Ön Eleme Grubu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ‘Double Elimination’ yöntemi ile düzenleniyor. Bu yönteme göre fikstür her maçın sonucuna göre yeniden düzenleniyor ve 2(iki) maç kaybeden eleniyor prensibine göre oynanıyor. Yapılan kura çekimi sonucunda ön eleme grubundaki ilk maçlar programı şöyle.

  1. Avrupa Liderlik Üniversitesi - Girne Üniversitesi 

  2. Uluslararası Final Üniversitesi - Lefke Avrupa Üniversitesi

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Bu maçların galipleri sonrasında sırası ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile karşılaşacak. Yaklaşık 2 hafta sürmesi beklenen karşılaşmalar sonucunda belirlenecek 2 takım, geçen sene Final 4’da yer alan aşağıdaki takımlara katılacak. ÜniLig 6 takımla 2 devre ve sonunda Final 4 formatında oynanacaktır.

  1. Rauf Denktaş Üniversitesi

  2. Doğu Akdeniz Üniversitesi

  3. Yakın Doğu Üniversitesi

  4. Girne Amerikan Üniversitesi

ÜniLig’deki normal sezonun 30 Kasım tarihinde başlaması planlanıyor. 

 

ÜniLig’te Toplam 13 Üniversite 2 Lig’te Yarışacak.

ÜniLig’te bu sene 13 Üniversite yarışacak. Geçen sene oynanan ve çok beğeni olan formata ilave olarak bu sene Üniversitelerden gelen yoğun talep üzerine 2. Lig de düzenlenecek. Bu yıl ilk defa düzenlenecek 2. Lig katılması kesinleşen 7 üniversite bulunuyor. Sayının daha da artması bekleniyor.  

Toplantıda ÜniLig’in daha da iyi bir şekilde organize edilmesi için karşılıklı öneriler de görüşüldü

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