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Basketbol'a sponsor yağıyor...U 14 Liglerinin sponsoru ttec

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Basketbol'da çöküş dönemi sonrası oluşan güvem ortamından dolayı adeta liglere sponsor yağıyor.U 14 Liglerinin sponsoru ttec
Basketbol'a sponsor yağıyor...U 14 Liglerinin sponsoru ttec

Basketbol'da çöküş dönemi sonrası oluşan güvem ortamından dolayı adeta liglere sponsor yağıyor.

U 14 Liglerinin sponsoru ttec

Basketbol Federasyonu ile ttec şirketi arasında U 14 Ligleri konusunda sponsorluk anlaşması yapıldı.
U 14 Kızlar ve U 14 Erkekler Ligleri bugünden itibaren ttec adı altında oynanacak.
Organizasyon konusunda geniş açıklama hafta içinde federasyon yetkilileri ile şirket yetkilileri anlaşma konusunda geniş açıklama yapacak.

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