Basketbol'a sponsor yağıyor...U 14 Liglerinin sponsoru ttec

Basketbol'da çöküş dönemi sonrası oluşan güvem ortamından dolayı adeta liglere sponsor yağıyor.
U 14 Liglerinin sponsoru ttec
Basketbol Federasyonu ile ttec şirketi arasında U 14 Ligleri konusunda sponsorluk anlaşması yapıldı.
U 14 Kızlar ve U 14 Erkekler Ligleri bugünden itibaren ttec adı altında oynanacak.
Organizasyon konusunda geniş açıklama hafta içinde federasyon yetkilileri ile şirket yetkilileri anlaşma konusunda geniş açıklama yapacak.
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