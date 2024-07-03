Basketbola Vedat Kaner sponsorluğu

Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı’nın birlikte organize edecekleri U10 Junior ve U12 Easy Lig protokolü imzalandı. Organizasyonla ilgili hem protokol hem de basın toplantısı yapıldı.

Basketbol Federasyonu ile Vedat Kaner Vakfı’nın birlikte organize edecekleri U10 Junior ve U12 Easy Lig protokolü imzalandı. Organizasyonla ilgili hem protokol hem de basın toplantısı yapıldı.

İmzalar atladı

U10 Junior Lig’de 15, ve U12 Easy Lig de ise 17 takım yer alacak. Ligin sponsorluğunu Vedat Kaner Vakfı üstlendi.

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Vedat Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner protokola imza koydu.

İmza törenine Vedat Kaner Vakfı yöneticisi Didem Kaner ile Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Nihat Yılmaz da katıldı.

Kaan Kaner: Basketbolu seviyoruz

Kaner Şirketler Grubu Direktörü Kaan Kaner basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kaner, bu yıl da bir çok organizasyona sponsor olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Kaner, aile olarak hem spora özellikle de basketbola önem verdiklerini belirtti. Kaner, 320 minik sporcunun olmasının kendisini beni daha da mutlu ettiğini belirterek açıklamasını sonlandırdı. Belirterek şirket olarak basketbol olması bizim için ayrı bir motivasyon olmuştur son üç yıldır önemli işlere imza attıklarını belirten Kaner, spora da ve özellikle basketbola verdikleri değer kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Nasıroğlu: Kaner ailesi ile yürümek güzel

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu basın toplantısında açıklamalar yaptı. Nasıroğlu, Vedat Kaner Vakfı ile birlikte yapacaklarından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. 6 – 30 Temmuz tarihleri arasındaki organizasyonun herkese hayırlı olmasını dilerim.’ diye konuştu.

Didem Kaner:

Vedat yönetim kurulu Üyesi giderkene reisin yaptığı konuşmada ikinci kez organizasyona sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu iş birliğinin uzun süreli olmasını dilediklerini vurguladı. Organizasyonun güzel geçeceğinden emin olduğunu belirterek tüm çocuklara organizasyonda başarılar dilerim. Diyerek sözlerini noktaladı.