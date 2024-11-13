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Basketbolda 2 lig gündemde! Fikstür 30 Kasım'da çekilecek

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KKTC'de Basketbol liglerinde uzun yıllardan sonra 2 lig gündemde! Kuralar 30 Kasım'da çekilecek
Basketbolda 2 lig gündemde! Fikstür 30 Kasım'da çekilecek

KKTC'de Basketbol liglerinde uzun yıllardan sonra  2  ligin açılması gündemde. 

13 Kulübün Lige katılmak için başvurması sonucunda 2.Ligin oluşması da gündeme alındı.

Liglerle ilgili fikstürün  30 Kasım'da çekileceği de öğrenildi.

 

ALT LİGLERDE 102 TAKIM

Geçtiğimiz gün çekilen alt liglerin fikstüründe ise toplan 102 takımın oluştuğu görüldü.

Basketbolda oluşan güven ortamından dolayı kulüp sayısının da 20'leri geçtiği belirtildi.

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