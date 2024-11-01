Basketbol'da 2. Lig oluşuyor

KKTC Basketbol Liglerinde 2. Ligin oluşması ve bu lige katılmak için 4 kulübün uzun süre önce müracaat ettiği öğrenildi.

KKTC Basketbol Liglerinde 2. Ligin oluşması ve bu lige katılmak için 4 kulübün uzun süre önce müracaat ettiği öğrenildi.

KKTC Basketbol Federasyonu Pazartesi günü cezaları açıklamış ve KOOP Spor Kulübü ile ilgili aldığı kararda KKTC Basketbol Federasyon'una olan üyeliğini silmiş, tüm oyuncularını serbest kalmasına karar vermişti.

DİSİPLİN SÜRECİ İŞLİYOR

Koop Spor Kulübü'nün yöneticileri ve koçları ile ilgili de disiplin soruşturması başlatmıştı.

Diğer yandan 2023-20245 Basketbol Liginin Final serisinde yaşanan olaylar ile ilgili de 5 oyuncuya cezalar açıklamıştı.

2. LİG OLUŞUYOR

Edinilen bilgilere göre 4 yeni kulübün müracaatı ve bundan sonra yapılacak olan yeni kulüp müracaatları ile birlikte 2. ligin oluşması için çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.