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Basketbol'da 2022-2023 sezonu başladı

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2022-2023 sezonunu bu akşam oynanan Erkekler U20 Ligi maçları ile açtı.
Basketbol'da 2022-2023 sezonu başladı

KKTC Basketbol Federasyonu geniş bir takvime yaydığı ve özellikle gelişim liglerine özel önem verdiği 2021-2022 sezonunu Kadınlar U17 Ligi finalini oynatarak 10 gün önce tamamlarken, 2022-2023 sezonunu bu akşam oynanan Erkekler U20 Ligi maçları ile açtı.

Erkekler U20 Ligi ile birlikte Erkekler U15 Ligi de 21 Ekim Cuma akşamı start alacak.
Toplam 6 takımın yer aldığı Erkekler U20 Ligi’nin açılış maçı Soyerspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Açılış maçı YDÜ’nün
Soyerspor ile YDÜ arasında oynanan maçın kazananı 115-39’luk skor ile YDÜ oldu. Necat Recep Oğur’un 18, Rafet Karamustafaoğlu’nun 17 ve Enes İmralı’nın 15 sayı attığı YDÜ, tüm periyotlarda rakibine üstünlük sağladı. Soyerspor’da ise Cem Mayda 10 sayı üreterek takımı adına en fazla sayı atan oyuncu oldu.

Koopspor iyi başladı
Gecenin ikinci maçında Koopspor ile Akdeniz Spor Birliği karşılaştı. Mücadelenin galibi 82-47’lik skor ile Koopspor oldu. Lefkoşa ekibinin en etkili ismi 34 sayı ve 40 verimlilik puanı ile oynayan Halil Çetinyay oldu. Dora Akarsu 18, Arda Göztaşı 14 ve Kaan Öztoprak 11 sayı üreterek çift haneli rakamlara ulaştılar. Akdeniz Spor Birliği’nin en skorer ismi ise 12 sayı atan Mustafa Efe Sarıbaş oldu.

Cuma akşamı MGA-GAÜ oynayacak
Erkekler U20 Ligi’nde 21 Ekim Cuma akşamı Mağusa Gelişim Akademisi ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelecek. İlk haftanın kapanış maçı MAGEM Arena’da saat 19.00’da başlayacak.

İlk devresi 5 hafta sürecek olan Erkekler U20 Ligi’nde Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan 2. ve 3. Hafta maç programı:

2.HAFTA
22 Ekim 15.00 YDÜ-Akdeniz S. B. YDÜ RA-25
24 Ekim 20.00 GAÜ-Koopspor Ertuğrul Apakan S.S.
25 Ekim 20.00 Soyerspor-MGA Atatürk Spor Salonu

3.HAFTA
31 Ekim 21.00 Akdeniz S.B-GAÜ Ertuğrul Apakan S.S.
1 Kasım 21.00 Koopspor-Soyerspor Atatürk Spor Salonu
2 Kasım 20.00 MGA-YDÜ MAGEM Arena

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