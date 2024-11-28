Basketbolda 3 takımlı dönemden 13 takımlı döneme, 2 Lig de oluşuyor... Basketbolda geçtiğimiz yıl eski yönetim döneminde neredeyse 6 ay top parkeye değmemiş Basketbol büyük erkler ligi ise 3 takıma kadar düşmüştü. 26 Aralık 2024 tarihinde yönetimin değişmesi ile 6 takımlı lig oluşturulmuştu. Ardından Koop Spor Ligden ayrılmış ve sezon 5 takım ile sona ermişti. Koop Spor 'un ligden ayrılması ile bir çok takımın oluşması ise dikkatlerde kaçamadı.

13 TAKIM MÜRACAAT ETTİ

2024-2025 sezonunda ise Büyük erkekler ligine katılmak için 13 takımın müracaat ettiği dikkatlerden kaçmadı. Bununla birlikte Basketbol Federasyonuna kayıtlı kulüp sayısı 12'den 23'e çıkmış bulunuyor.

KKTC Basketbol Liglerinde 2. Ligin oluşması ve bu lige katılmak için 4 kulübün uzun süre önce müracaat ettiği öğrenildi.

DİSİPLİN SÜRECİ İŞLİYOR

Koop Spor Kulübü'nün yöneticileri ve eski koçları ile ilgili de disiplin soruşturması devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan 2023-2024 Basketbol Liginin Final serisinde yaşanan olaylar ile ilgili de 5 oyuncuya cezalar verildiği öğrenildi.

2. LİG OLUŞUYOR

Edinilen bilgilere göre 4 yeni kulübün müracaatı ve bundan sonra yapılacak olan yeni kulüp müracaatları ile birlikte 2. ligin oluşması için çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.