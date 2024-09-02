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Basketbol'da 35 yeni koç adayı, yıllar sonra kurslar başladı!

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Basketbol'da 35 yeni koç adayı, yıllar sonra kurslar başladı!
Basketbol'da 35 yeni koç adayı, yıllar sonra kurslar başladı!

E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu başladı

Basketbol Federasyonu tarafından E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu başladı.
2-16 Eylül tarihleri arasında TED Koleji Kampüsünde gerçekleşecek seminere 35 aday katılıyor.
Kursun  ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi’nde Doç. Dr Hakan Atamtürk tarafından kursiyerlere Sporda Sporları Yöntemleri, Yetenek Seçimi ve İlkeleri ile Sporda Gözlem Ölçme ve Değerler konusunda bilgiler verildi.
Seminerin yarınki bölümünde Profesör Dr. Cevdet Tınazlı kursiyerlerle bir araya bir araya gelerek bilgilendirecek.

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