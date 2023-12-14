Basketbolda 90.Yıl İskele Kupası bu akşam başlıyor

Basketbolda sezonun ilk turnuvasına İskele Gençler Birliği ev sahipliği yapıyor. Kulübün 90.yıl etkinlikleri çerçevesinde “90.Yıl İskele Kupası” bu akşam başlıyor.
Turnuvaya; Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi takımları katılıyor. İskele Spor Salonu’nda yer alacak turnuvada ilk maçlar bu gece saat 18.00’de Ceasar Larnaka Gençler Birliği-Girne Amerikan Üniversitesi ve saat 20.00’de ise Soyer AKSU – Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında oynanacak.
Turnuva 16 Aralık’ta yapılacak final ve üçüncülük maçıyla tamamlanacak.
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