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Basketbol'da açılışı Gençler Birliği yaptı: 80-66

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Basketbolda Prolig öncesi düzenlenen Açılış Kupası’nda heyecan başladı
Basketbol'da açılışı Gençler Birliği yaptı: 80-66

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 2022-2023 Prolig sezonu öncesinde düzenlenen Açılış Kupası’nda heyecan başladı. 5 takımın yer aldığı Açılış Kupası’nın ilk maçı İskele’de oynandı. İskele Spor Salonu’nda Caesar Larnaka G. Birliği ile Savoy Marmara takımları karşı karşıya gelirken, kazanan 80-66’lık skor ile ev sahibi ekip oldu.

 

Çekişme maç boyu devam etti

Karşılaşmaya iyi başlayan G. Birliği ilk periyodu 11 sayı üstünlükle geçti. İkinci periyot toparlanan Marmara farkı kapasa da İskele ekibi soyunma odasına 42-34 önde girdi. İkinci yarı başa baş bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarıda elde ettiği farkın kapanmasına izin vermeyen G. Birliği, karşılaşmadan 80-66 üstün ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı.

 

Batuhan’dan önemli performans

Ev sahibi ekipte 26 sayı 5 ribaunt ve 4 asist ile maçı tamamlayan Batuhan Tüzmen en etkili isim olarak dikkat çekerken, Çetin Pırlanta 12 sayı, Ayomikun Omah ise 10 sayı 13 ribaunt ile maçı tamamladı.

Marmara’da 19 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamlayan Fırat Ceylan takımının en etkili ismi olurken, yeniden potalara dönüş yapan Halil Kutruza 13 sayı üretti.

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