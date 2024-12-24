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Basketbol'da Ahmet Karaoğlan istifasını geri aldı!

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Basketbol Federasyonu asbaşkanlığından sürpriz  bir şekilde perşembe günü istifa eden Ahmet Karaoğlan istifadan vazgeçtiği öğrenildi.
Basketbol'da Ahmet Karaoğlan istifasını geri aldı!

Basketbol Federasyonu asbaşkanlığından sürpriz  bir şekilde perşembe günü istifa eden Ahmet Karaoğlan istifadan vazgeçtiği öğrenildi.

Karaoğlan'ın bugün Spor Dairesi'ne görevinin başında olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Ahmet Karaoğlan istifasını geri aldı

Basketbol Federasyonu As Başkan ve Başkan vekilliğine yürüten ve 19 Aralık Perşembe günü istifasını Spor Dairesi’ne istifa mektubunu sunan Ahmet Karaoğlan bu sabah istifasını geri aldı.
Federasyon Başkanlığına vekaletname etmekte olan Basketbol Federasyonu Mevzuat ve Yönergelerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Karaoğlan  bu sabah Spor Dairesi’ne giderek istifa mektubunu geri çekerek görevine geri döndü.

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