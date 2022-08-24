Basketbol'da Akdeniz’den imza yok.. Kulüpler tek tek imzalarını çekmeye devam ediyor...

Basketbolda Eser Taçoy’un genel kurul toplanması konusunda atılan imzalardan olan Akdeniz Spor Birliği imzayı geri çekti.



Akdeniz Spor Birliği Kulübü Başkanı Serhat Deniz, Arenasporkolik’e yaptığı açıklamada yönetim kurulunun böyle bir karar almadığını ve kendisinin de yurt dışında bulunmasından dolayı bu imzanın geçersiz olduğunu açıkladı.

DAHA ÖNCE DE YDÜ İMZASINI ÇEKMİŞTİ

Daha önce de Basketbolun öncü kulüplerinden olan YDÜ de imzası çekmişti. Başka kulüplerin de imzalarını çekmeye hazırlandığı kaydedildi.