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Basketbol'da bu hafta 13 müsabaka oynanacak

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Basketbol'da bu hafta 13 müsabaka oynanacak
Basketbol'da bu hafta 13 müsabaka oynanacak

13 maç oynanacak

Basketbolda yarından itibaren yeniden maçlar oynanmaya devam edilecek.
Ligler Direktörlüğü geçtiğimiz haftayı üç maçla geçirirken bu hafta 5 ligde 13 maç oynatacak.

 

KADINLAR LİGİ
Extend Kadınlar Ligi’nin 4.haftası yarın Levent -Akdeniz Spor Birliği ile tamamlanacak. Maç Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 19.00’sa oynanacak.
Ligde 5. hafta ise 4 Haziran Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi-Levent arasında yapılacak.
8 Haziran Cumartesi ise Soyer - Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak.

ERKEKLERDE 8 HAFTA
Extend Erkekler Ligi 8. hafta 5 Haziran Çarşamba ikinci Savoy Marmara ile lider Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak. 
7 Haziran Cuma akşamı ise üçüncü Çetinkaya, dördüncü Soyer Aksu karşılaşacak. Haftay Baf Ülkü Yurdu boş geçecek.

 

U20 TEK MAÇ

Lider Yakın Doğu Üniversitesi ile Adaspor 8 Haziran cumartesi NEU RA 25 spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

 

U 16 ve U 14’te üç’er maç
Bu arada Damdelen Petrol U 16 Erkek Ligi ile Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde de üçer maç oynanacak.

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