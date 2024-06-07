Basketbolda Çetinkaya ve ASB'den yeni salon girişimi

Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet ’la Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz “Potanın Nabzı” programında salon müjdesi verdi.

Programa telefonla katılan Çetinkaya Kulübü Başkanı Mehmet Tatar , “Lige kalıcı olmak için yeniden girdik. Sponsorumuzla birlikte tesislerimiz dahilinde spor salonu projemiz var ve bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

Programın stüdyo konuklarından Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz de ana sponsorluk için anlaşmaya yakın olduklarını, Girne’ye bir spor salonu kazandırma amaçlı çalışmaların sonuna geldiklerini açıkladı.

Extend Erkekler Ligi’nde yer alan Çetinkaya Antrenörü Kadri Alagöz ise final gibi bir maça çıkacaklarını belirtti. Alagöz, bu karşılaşmayı kazanıp ‘Play-Off’a önemli bir noktada girmeyi hedeflediklerini söyledi.