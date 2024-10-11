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Basketbol'da Erkekler Ligi 8 takım

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Basketbol'da Erkekler Ligi 8 takım, Kadınlar 5 takım
Basketbol'da Erkekler Ligi 8 takım

Basketbol Extend Erkekler Ligi’nde bu sezon 8 takım mücadele edecek.
Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nihat Yılmaz dün gece BRT 1’de Tonguç Kotak’ın hazırlayıp sunduğu Potanın Nabzı programına katılarak önemli açıklamalarda bulundular.

Erkekler Ligi 8 takım
Karaoğlan ve Yılmaz, Basketbol Liglerinin kura çekiminin gelecek hafta yapılacağını açıklarken, Erkekler Ligi’nde Gençler Birliği, Savoy Marmara, Soyer Aksu, Çetinkaya, Akdeniz Spor Birliği, Adaspor ve Girne Base Basketbolun iki takımı ile liglerde yer alacaklarını açıkladılar. Baf Ülkü Yurdu’nun bu yıl ligde olmayacağı söylendi.

 

Kadınlar 5 takım

Kadın Ligi’nde Levent, Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Base Basketbol Girne’den oluşacak 5 takım yer alacaklar.

 

Alt Yapı Ligleri

Öte yandan U 18 kadınlarda 5, erkeklerde 9, U 16 kadınlarda 4, erkeklerde 10, U 14 kızlarda 7, erkeklerde 10, U 12 kızlarda 9, erkeklerde de 11 takımın katılacağını belirttiler.
Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Federasyon Kupasını da oynatacaklarını açıkladılar.
Ligin Ocak ayında başlayacağını belirten ikili, U 18 Liglerinin Kasım sonunda, star alacağını açıkladılar.

 

Turnuvalar geri dönüyor
Üçüncü ülkelerle temas yamak için çalışma yaptıklarını açıklayan Karaoğlan ve Yılmaz, Attila Topaloğlu, Urcan Vangöl, Kemal M.Ali Aksay, Levent Soykut ve Ertan Azer Turnuvalarının da yapılacağını belirttiler.

 

3 x3 organizasyonları
Bu arada 25-27 Ekim tarihlerinde Gönyeli – Alayköy Belediyesi ile ortaklaşa 3 x 3 Sokak Basketbolunun düzenleneceğini belirten Karaoğlan ile Yılmaz, Dr.Fazıl Küçük Oyunları’nda da 3 x 3 organizasyonu yapacaklarını sözlerine ekledi.

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