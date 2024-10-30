Basketbolda fikstürler 9 Kasım’da çekilecek

Ahmet Karaoğlan imzası ile yapılan açıklamada, 18 Kasım Pazartesi başlayacak olan ligler için Ligler Direktörlüğü 9 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon lokalinde tüm liglerin kura çekimlerinin kura çekimi gerçekleşecek.
Ahmet Karaoğlan imzası ile yapılan açıklamada, 18 Kasım Pazartesi başlayacak olan ligler için Ligler Direktörlüğü 9 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon lokalinde tüm liglerin kura çekimlerinin kura çekimi gerçekleşecek.
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