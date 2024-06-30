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Basketbol'da Final serisi başlıyor

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Extend Erkekler Ligi’nde final serisi yarın başlıyor.
Basketbol'da Final serisi başlıyor

Extend Erkekler Ligi’nde final serisi yarın başlıyor.
Üç maç kazanım esasına göre oynanacak serinin ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara 1 Temmuz pazartesi saat 20.00’de İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.
Finalin ikinci maçı 3 Temmuz Çarşamba akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Serinin üçüncü maçı ise 5 Temmuz Cuma akşamı İskele’de yapılacak.
Final serisi ligde henüz şampiyonluk olamayan iki takımın mücadelesine sahne olacak.
Klasmanda oynanan iki maçı da Caesar Larnaka Gençler Birliği kazanmıştı.

U 20’de finalist Salı belli olacak
Öte yandan U 20 Erkekler Ligi’nde finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi 2 Temmuz Salı akşamı belli
Olacak.
1-1 eşitliğin olduğu seride Soyer Aksu ile Adaspor saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

Alt Liglerde 10 maç
Kılıf & Kılıf U 14 ve Damdelen Petrol Liglerinde de bu hafta 10 maç oynanacak.
Liglerde Play-Off maçları yanında U 16 kadınlarda klasman tamamlanacak.

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