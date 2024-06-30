Basketbol'da Final serisi başlıyor

Extend Erkekler Ligi’nde final serisi yarın başlıyor.

Üç maç kazanım esasına göre oynanacak serinin ilk maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara 1 Temmuz pazartesi saat 20.00’de İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.

Finalin ikinci maçı 3 Temmuz Çarşamba akşamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Serinin üçüncü maçı ise 5 Temmuz Cuma akşamı İskele’de yapılacak.

Final serisi ligde henüz şampiyonluk olamayan iki takımın mücadelesine sahne olacak.

Klasmanda oynanan iki maçı da Caesar Larnaka Gençler Birliği kazanmıştı.

U 20’de finalist Salı belli olacak

Öte yandan U 20 Erkekler Ligi’nde finalde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibi 2 Temmuz Salı akşamı belli

Olacak.

1-1 eşitliğin olduğu seride Soyer Aksu ile Adaspor saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

Alt Liglerde 10 maç

Kılıf & Kılıf U 14 ve Damdelen Petrol Liglerinde de bu hafta 10 maç oynanacak.

Liglerde Play-Off maçları yanında U 16 kadınlarda klasman tamamlanacak.