  • BIST 9978.83
  • Altın 3038.428
  • Dolar 34.8698
  • Euro 36.7145
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Basketbolda Geleneksel İskele Kupası Başlıyor

» »
Basketbolda Geleneksel İskele Kupası Başlıyor
Basketbolda Geleneksel İskele Kupası Başlıyor

Basketbol severlerin heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası, bu yıl bir kez daha sahne alıyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuva, artık geleneksel hale getirildi. Her yıl Büyük Erkekler Basketbol sezonu öncesi organize edilen İskele Kupası, bu yıl da rekabet dolu maçlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

GEÇMİŞİN ŞAMPİYONLARI HATIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada Caesar Larnaka Gençler Birliği şampiyonluğa ulaşırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bu yıl da takımlar hem prestij hem de sezona güçlü bir başlangıç yapmak için mücadele edecek.

kirmizi-sari-carpici-futbol-sampiyon-instagram-gonderisi-(1).pngiskele;_kupasi3.jpgiskele;_kupasi4.jpgiskele;_kupasi2.jpgKATILIMCI KULÜPLER BELLİ OLDU

Turnuvada yer alacak kulüpler yapılan çalışmalar sonucunda belirlendi. Kıbrıs sporunun efsanesi, 1930 yılında kurulan Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK) Basketbol Takımı, 16. yıl dönümünü kutlayan Soyer Spor Kulübü, Soyer Aksu Büyük Erkekler Basketbol Takımı, bu yıl Mağusa’yı temsil etmek üzere kurulan ADA Spor Kulübü ve geçtiğimiz yılın şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, turnuvada yer alacak ekipler arasında bulunuyor.

HAKEMLER FEDERASYON GÖZETİMİNDE

Turnuva, KKTC Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle düzenleniyor. Maçlarda görev yapacak hakemlerin, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanacağı açıklandı. Bu, turnuvanın adil ve profesyonel bir şekilde yönetileceğini garanti ediyor.

TARİH VE FİKSTÜR BEKLENİYOR

Turnuva tarihleri ve maç fikstürünün çok yakında açıklanacağı duyuruldu. Basketbolseverler, turnuvanın başlayacağı günün sabırsızlıkla bekliyor. İskele Kupası, Kıbrıs basketboluna heyecan katmaya ve takımlar için önemli bir hazırlık platformu sunmaya devam ediyor.

MAÇLAR KUZEY KIBRIS TV’DE

Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi turnuvanın ana medya sponsoru da olan Kuzey Kıbrıs TV, turnuva boyunca müsabakaları da canlı olarak yayınlayıp spor severlerle buluşturacak.

ANA SPONSOR İSKELE BELEDİYESİ

Tüm müsabakaların İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacağı “Geleneksel İskele Kupası” Basketbol turnuvasının ana sponsorluğunu İskele Belediyesi üstleniyor.

 

Haber ve Fotoğraflar : Ersin ORKOZ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol'a sponsor yağıyor...U 14 Liglerinin sponsoru ttec06 Aralık 2024 Cuma 18:18
  • Şampiyon Larnaka Gençler Birliği’nden İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’na Ziyaret06 Aralık 2024 Cuma 17:03
  • Tonguç Kotak: Basketbol dipten zirveye06 Aralık 2024 Cuma 13:30
  • KTSYD Basketbol Kupası kuraları çekildi06 Aralık 2024 Cuma 10:10
  • Basketbolda KTSYD Kupası için basın toplantısı yarın yapılıyor04 Aralık 2024 Çarşamba 16:02
  • Basketbol hakemleri sezon öncesi bir araya geldi03 Aralık 2024 Salı 14:01
  • Musmer Unilig'de DAÜ, ODTÜ’ye fark attı29 Kasım 2024 Cuma 14:18
  • Basketbolda 3 takımlı dönemden 13 takımlı döneme, 2 Lig de oluşuyor28 Kasım 2024 Perşembe 10:08
  • Basketbol alt liglerde sezon başlıyor27 Kasım 2024 Çarşamba 12:34
  • Basketbolda Son Şampiyon İskele, şampiyonluk hedefiyle yeniden parkede26 Kasım 2024 Salı 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti