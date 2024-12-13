Basketbolda Geleneksel İskele Kupası Başlıyor

Basketbol severlerin heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası, bu yıl bir kez daha sahne alıyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuva, artık geleneksel hale getirildi. Her yıl Büyük Erkekler Basketbol sezonu öncesi organize edilen İskele Kupası, bu yıl da rekabet dolu maçlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

GEÇMİŞİN ŞAMPİYONLARI HATIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada Caesar Larnaka Gençler Birliği şampiyonluğa ulaşırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. Bu yıl da takımlar hem prestij hem de sezona güçlü bir başlangıç yapmak için mücadele edecek.

KATILIMCI KULÜPLER BELLİ OLDU

Turnuvada yer alacak kulüpler yapılan çalışmalar sonucunda belirlendi. Kıbrıs sporunun efsanesi, 1930 yılında kurulan Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK) Basketbol Takımı, 16. yıl dönümünü kutlayan Soyer Spor Kulübü, Soyer Aksu Büyük Erkekler Basketbol Takımı, bu yıl Mağusa’yı temsil etmek üzere kurulan ADA Spor Kulübü ve geçtiğimiz yılın şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, turnuvada yer alacak ekipler arasında bulunuyor.

HAKEMLER FEDERASYON GÖZETİMİNDE

Turnuva, KKTC Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle düzenleniyor. Maçlarda görev yapacak hakemlerin, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanacağı açıklandı. Bu, turnuvanın adil ve profesyonel bir şekilde yönetileceğini garanti ediyor.

TARİH VE FİKSTÜR BEKLENİYOR

Turnuva tarihleri ve maç fikstürünün çok yakında açıklanacağı duyuruldu. Basketbolseverler, turnuvanın başlayacağı günün sabırsızlıkla bekliyor. İskele Kupası, Kıbrıs basketboluna heyecan katmaya ve takımlar için önemli bir hazırlık platformu sunmaya devam ediyor.

MAÇLAR KUZEY KIBRIS TV’DE

Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi turnuvanın ana medya sponsoru da olan Kuzey Kıbrıs TV, turnuva boyunca müsabakaları da canlı olarak yayınlayıp spor severlerle buluşturacak.

ANA SPONSOR İSKELE BELEDİYESİ

Tüm müsabakaların İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacağı “Geleneksel İskele Kupası” Basketbol turnuvasının ana sponsorluğunu İskele Belediyesi üstleniyor.

Haber ve Fotoğraflar : Ersin ORKOZ