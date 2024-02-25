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Basketbol'da Genç Yıldız Aykut da İskele'de...

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Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Büyük erkeklerde fixtürün çekilmesi ile son transfer bombasını da patlattı.
Basketbol'da Genç Yıldız Aykut da İskele'de...

Geçtiğimiz yıl GAÜ'de gard olarak oynayan sezon başında bir çok kulüp tarafından istenen Aykut Fidansoy kendisini kırmızı kara renklere iki yıl boyunca bağlayacak imzayı dün İskele'de attı.

Genç Yıldız Aykut Fidansoy Unilig'de Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki gösterdiği performansı ile de dikkatleri üzerine çekmiş bir çok takım tarafından genç oyuncuya teklifler yapılmıştı. Fidansoy Unilig'de YDÜ'nün 3'te 3 galibiyetinde önemli rol oynarken üç maçta da tüm takımlar arasında en çok sayı atan üçüncü oyuncu durumunda.

Aykut Fidansoy Caesar Larnaka Gençler Birliği'ne iki yıllık imza atarken hafta sonu İskele'de düzenlenen takım antramanına da katıldı.

Kasap: Gençler Birliği büyük bir camiadır

Takım Koçu Hasan Kasap antraman başında yapılan toplantıda yaptığı açıklamada takımın bu yıl her kupayı almak için mücadele edeceğini öncelikli hedeflerinin Federasyon tarafından organize edilen ve 18 Mart'ta başlayacak olan açılış ligi formatındaki Ertaç Azer Turnuvasında Şampiyon olmak olduğunu belirtti. Kasap hem kulüpte hem de takımda arkadaşlık ve dostluk ortamının olduğunu bununla birlikte Larnaka Gençler Birliği'nin büyük ve köklü bir camia olduğunu belirtti.

Yılmabaşar: İskele Basketbol'da markadır, hazırız...

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar da Aykut'un Gençler Birliği ailesine hoş geldiğini belirterek başladığı konuşmasında takımda oluşan dostluk ve arkadaşlığın Gençler Birliği'nin ruhunu yansıttığını, bu inançla 90. yılda camianın, yönetimin, sponsorlarının, takımlarının, sporcuların şampiyonluğa odaklandığını ve buna iyi bir hazırlık yaptıklarını açıkladı. Başlayacak olan sezonda tüm takımlara başarılar da dileyen Yılmabaşar, sakatlık olmadan sporun erdemine uygun bir sezon geçmesini diledi.

Haber ve Fotoğraflar: Ersin Orkoz

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