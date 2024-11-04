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Basketbolda Gençler Birliğinde Hedef Çifte Şampiyonluk ve Uluslararası Başarı

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Basketbolda transfer sona erdi, Larnaka Gençlerbirliği 2024-2025 sezonundaki hedeflerini açıkladı
Basketbolda Gençler Birliğinde Hedef Çifte Şampiyonluk ve Uluslararası Başarı

Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şubesi, 2024-2025 sezonu öncesinde yaptığı değerlendirme toplantısında yeni sezondaki  hedeflerini belirledi.
Kulüp, hem Büyük Erkekler hem de Büyük Kadınlar kategorilerinde şampiyonluk hedefini belirlerken, altyapı takımlarında da geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye odaklandı. Geçtiğimiz sezon kazandığı başarıları bu yıl tekrarlamak isteyen Larnaka Gençler Birliği, güçlü antrenör kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Transfer sona erdi
Kulübün büyük erkekler kategorisinde 2 yabancı 2 de yerli oyuncu ile 3'er yıllık bonservisli sözleşme imzaladığı öğrenilirken, büyük erek takımından 2 oyuncu  kiralık olarak  transfer 2 oyuncu da bonservisli olarak ayrıldı. Büyük kadın Basketbol takımımına ise 2 yeni yabancı oyuncu transferi gerçekleştirildi.
Diğer yandan LGBSK yaptığı toplantıda Basketbol  şubesinde yeni görevlendirmeler de yaptı.

 

Erkekler A Takımı: Şampiyonluk Yolunda Güçlü Adımlar
Geçen sezon sergilediği etkili performansla şampiyonluk ipini göğüsleyen Büyük Erkekler Takımı, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı hedefliyor. Takımın başantrenörlük görevini deneyimli isim Hasan Kasap üstlenirken, yardımcıları Dzmitry Paliaschuk, Hasan Debeş ve Çetin Pırlanta, teknik ekibi tamamlayan önemli figürler olarak görev alacak. 2023-2024 sezonunda erkekler kategorisindeki bütün kupaları kazanan takım koçu Hasan Kasap liderliğindeki takım, disiplinli çalışmasıyla bu sezon da şampiyonluk kupalarını kaldırmaya kararlı.

 

Kadınlar A Takımı'na yönetici ataması  ve uluslararası koç çalışması 
Kadınlar A Takımına ise yeni yönetici yardımcısı olarak eski basketbolcu Narin Haliloğulları atandı. Transfer döneminde ise takıma yeni iki oyuncu takviye edilerek kadro güçlendirildi. Geçen sezon finalde boy gösteren takım, bu yıl daha da güçlenerek ligde zirveye çıkmayı ve şampiyonluk hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.  Takımın önümzüdeki günlerde uluslarası tecrübesi de olan yabancı uyruklu bir koç ile anlaşmaya yakın olduğu da açıklandı.

 

Altyapıda Geleceğin Yıldızları Yetişecek
Larnaka Gençler Birliği, sadece A takımlarla değil, altyapıya da büyük önem veriyor. Geleceğin basketbol yıldızlarını yetiştirmek için deneyimli koçlarla çalışan kulüp, genç oyuncuların gelişimini sağlamak amacıyla kapsamlı bir antrenör kadrosu oluşturdu. Bu sezon altyapı takımlarına yapılan görevlendirmeler ise şöyle:
U18 ve U16 Erkek Takımları: Dzmitry Paliaschuk, genç oyuncuların teknik becerilerini geliştirmek ve onları profesyonel basketbol dünyasına hazırlamak amacıyla bu takımların başında yer alacak.
U14 Erkek Takımı: Tolga Uzun, U14 takımını daha ileri seviyelere taşıma hedefiyle oyuncuların bireysel gelişimine odaklanacak.
U12 ve U10 Erkek Takımları: Temur Rustamov, küçük yaş gruplarındaki oyuncuların temel basketbol becerilerini geliştirmek ve onları ileriye hazırlamak için çalışmalar yürütecek.
U14 Kız Takımı: Greyson Walker, kız takımının başında yer alacak ve genç yeteneklerin gelişimini sağlamak için yoğun bir çaba harcayacak.
U6 ve U8 Kategorileri: Çetin Pırlanta, en küçük yaş gruplarında görev yaparak çocuklara basketbolu sevdirmeyi ve temel becerileri kazandırmayı hedefliyor.

 

Kulüp Yönetiminin Vizyonu: Uluslararası Başarı Hedefi
Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şubesi yönetimi, 2024-2025 basketbol sezonunda  hem ulusal hem de uluslararası platformlarda başarıyı hedefliyor. Yönetim, altyapıdan yetişen oyuncuların uluslararası seviyede de rekabet edebilecek donanıma sahip olması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini açıkladı. Ayrıca, kulübün disiplinli yapısına ve güçlü teknik kadrosuna vurgu yapan yönetim, taraftarlarına bu sezon da unutulmaz başarılarla dolu bir yıl geçireceklerinin sinyallerini veriyor.
Yeni sezona hem yerel liglerde hem de uluslararası arenada ses getirme hedefiyle hazırlanan Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şubesi, çifte şampiyonluk iddiası ile  yola çıktı. Kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendiren kulüp, 2024-2025 sezonunda basketbol dünyasında adından sıkça söz ettirmeyi amaçlıyor.

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