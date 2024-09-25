Basketbolda Gönyeli Yalım liglere girebilir

Federasyondan Amcaoğlu'na Ziyaret
Basketbol Federasyonu, Gönyeli-Alanköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Ertuğ Nasıroğlu, Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Anıl, Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Federasyon yetkilileri, göreve geldiklerinde aldıkları destekler için teşekkür etti. Amcaoğlu, federasyona desteğinin devam edeceğini, mali konular çözüldüğü takdirde belediye takımı Yalım’ın liglerde yer almasını istediğini belirtti.
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