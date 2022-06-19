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Basketbol'da heyecan sürüyor... KOOP 2- GAÜ 1

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisinde üçüncü maç Lefkoşa’da oynandı.
Basketbol'da heyecan sürüyor... KOOP 2- GAÜ 1

Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor ile GAÜ’yü karşı karşıya getiren maçın kazananı Koopspor oldu ve seride 2-1 üstün duruma geçti. Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Koopspor olurken, etkili hücumları ile ilk periyodu 26-16 üstün geçti. İkinci periyotta savunmasını düzelten GAÜ, hücumda da istediklerini daha fazla yapan taraf olunca fark kapandı.

 

DEVRE KOOP ÜSTÜNLÜĞÜ

Devre 39-35 Koopspor üstünlüğünde kapanırken, Girne ekibi üçüncü periyotta öne geçmeyi başardı.

 

3. PERİYOTYDA GAÜ ÖNDE
Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan ve Ali Erdem Tiryakioğlu’nun iyi performansı ile yeniden üstünlüğü yakalayan Koopspor, karşılaşmadan 71-61 galip ayrıldı.

Koopspor’da Ali Erdem Tiryakioğlu 27 sayı, KErcem İnancı 17 sayı ve Alpay Şerbetçioğlu 10 sayı 8 ribaunt ile maçı tamamlarken, GAÜ’nün en etkili oyuncusu 14 sayı 19 ribaunt ile ‘doube-doube’ yapan Praise Okafor oldu.

 

Final serisinde dördüncü maç  Girne'de

Final serisinde dördüncü maç 21 Haziran Salı akşamı Girne’de oynanacak.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Koopspor kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. GAÜ’nün kazanması durumunda final serisi 23 Haziran Perşembe akşamı oynanacak son maça taşınacak.

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