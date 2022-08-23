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Basketbol’da imzalarını geri çeken çekene, sahte imzalar olduğu da öne sürülüyor!

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Basketbol’da imzalarını geri çeken çekene, sahte imzalar olduğu da öne sürülüyor! YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, bazı kulüpler adına atılan imzaların da sahte olduğu belirtiliyor.
Basketbol’da imzalarını geri çeken çekene, sahte imzalar olduğu da öne sürülüyor!

Son dönemlerde bir grubun KKTC Basketbol Federasyonu’nda 2022 yılında genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyası ile ilgili kulüpler imzalarını geri çekmeye başladı.

 

İLGİNÇ GELİŞMELER

YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, bir spor kulübü adına atılan imza da sahte çıktı!

YDÜ imzasını çekti… Basketbol’da kulüpler imzalarını tek tek geri çekmeye başladı.


        DETAY ÖZEL HABER- Barışcan Şekerci

 

İKİ KULÜP İMZASINI ÇEKTİ
Edinilen Bilgiye göre önce Çetinkaya’nın imzasını çekmesinden sonra Basketbol’un önemli kulüplerinden YDÜ’nün üst düzey yönetiminin de imzasını geri çekmek için karar ürettiği öğrenildi.

 

KULÜPLERDE İNFİAL YAŞANIYOR

YDÜ ve ÇTSK imzasını geri çekerken, bazı kulüpler adına atılan imzaların da sahte olduğu belirtiliyor.

 

BAZI KULÜPLER DE İMZALARINI GERİ ÇEKME HAZIRLIĞINDA
Basketbol’da bunlar yaşanırken rahatsızlık duyan diğer bazı kulüplerin de imzalarını geri çekmeye hazırlandıkları atılan imzaların kulüpler içerisinde çok büyük sıkıntılara neden olduğu belirtiliyor.

 

KULÜPLER DE ÇOK BÜYÜK RAHATSIZLIK

Yaşananlardan sonra bir çok kulüpte çok büyük rahatsızlıkların oluştuğu belirtiliyor. Bazı kulüplerde atılan imzalardan yönetim kurullarının haberi olmaması kulüpler içerisinde adeta büyük bir infiale ve tartışmaya neden olmuş durumda. 

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