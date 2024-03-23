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Basketbol'da İskele Koop'tan sonra BAF'ı da geçti kupaya uzandı

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Basketbol'da İskele Koop'tan sonra BAF'ı da geçti kupaya uzandı. Gençler Birliği kupayla başladı
Basketbol'da İskele Koop'tan sonra BAF'ı da geçti kupaya uzandı

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, İsmet Ğnlüsoylu
BÜY: Sabri, Yılmaz, Umut (3), Emir (6), Hakan (7), Ebrahimi, Tunç, Osman (1), Uche (18), Godsbatleaye(15), Tahir
CL G.Birliği: Gökhun (2), Chi (13), Hasan Kasap (11), Aykut (8), Ulaş (2), Attila (7), Hasan Debeş, Mert (9), Tolga, Halil, Can (6), Price (10)
İlk periyot: 10-22
İlk yarı: 22-40
3.periyot: 33-52

Ertan Azer Turnuvasında erkeklerde kupayı Ceasar Larnaka Gençler Birliği kazandı.
Atatürk Spor Sakonu’nda oynanan final maçında Ceasar Larnaka Gençler Birliği finalde Baf Ülkü Yurdu’nu 68-50 yenerek sezonun ilk kupasını kazandı.
Maçta Ceasar Larnaka Gençler Birliği oyuncusu Chi 13 sayı 12 ribaund ile maçı double double yaparken 19 verimlilik ile maçın yıldızı oldu.
Maç sonunda takımlara kupa ve madalyaları Ertan Azer’in eşi ve kızı tarafından verildi.

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