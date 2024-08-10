Basketbol'da İskele'den Belgrad'a... Denis Sırbistan yolcusu...

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü alt yapısından yetişen Denis Patapou Sırbistan'ın önemli Basketbol kulüplerinden Belgrad Ligi Şampiyonu da olan Dynamic Belgrad kulübüne kabul aldı. Denis Basketbol ve eğitim hayatına Sırbistan'da devam edecek.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü alt yapısından yetişen Denis Patapou Sırbistan'ın önemli Basketbol kulüplerinden Belgrad Ligi Şampiyonu da olan Dynamic Belgrad kulübüne kabul aldı. Denis Basketbol ve eğitim hayatına Sırbistan'da devam edecek.

Henüz daha 13 yaşında olan Denis 2022-2023 Basketbol sezonunda U13 Liginde ve 2023-2024 Basketbol sezonunda hem U14 hem de U16 liglerinde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü forması giydi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Alt Yapılardan Sorumlu Baş Antrönörü Dzmitriy Paliaschuk yaptığı açıklamada iki yıl gibi kısa bir sürede oyuncularının Avrupa'da tercih edilir olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Paliaschuk Basketbol'un İskele'de çok hızlı bir şekilde alt yapılarda da geliştiğini Denis'in bu yıl Sırbistan'da kabul almasının bunun mühürü olduğunu belirtti. Paliaschuk önümüzdeki yılarda da Basketbolda alt yapıda yapacakları yatırımlar ve çalışmalar ile Gençlerbirliği'nin adından çokça söz ettireceğini hem Avrupa'da hem de Türkiye'de gençlerin alt yapılarda oynama şansı yakalayacaklarını belirtti.