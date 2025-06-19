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Basketbolda Klasmanda son maçlar 23 Haziran’da

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Basketbolda Klasmanda son maçlar 23 Haziran’da.. Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde klasmanın son maçları 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
Basketbolda Klasmanda son maçlar 23 Haziran’da

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde klasmanın son maçları 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de Gönyeli KoopBank – Cortado Adaspor, saat 20.00’de ise Soyer Aksu – Çetinkaya karşılaşırken, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda ise saat 20.30’da Akdeniz Spor Birliği – Base Kyrenia maçları yapılacak.

U 12 Vedat Kaner Easy Lig
Öte yandan U 12 Vedat Kaner Easy Lig de 23 Haziran Pazartesi kızlar maçları ile saat 10.00’da başlayacak.

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