Basketbolda KTSYD Kupası başlıyor

Basketbolda bu yıl ikinci kez düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası bugün başlıyor.

KKTC Basketbol Federasyonu ve KTSYD işbirliğinde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sponsorluğunda, Telsim’in katkıları ile gerçekleştirilecek olan kupa ile ilgili KTSYD Konferans Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi.

Oben

Basın toplantısında ilk konuşmayı yapan KTSYD Başkanı Çelen Oben göreve geldiklerinden bu yana futbolun dışındaki branşlara da destek vermeyi kararlaştırdıklarını, bu bağlamda hentbol, masa tenisi, geçtiğimiz hafta voleybol olmak üzere KTSYD Kupaları düzenlediklerini belirtti. Oben, “Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bu organizasyonlarda güzel bir işbirliği yaptık. Bize turnuva boyunca salonlarının kapılarını açan YDÜ’ye teşekkür etmek istiyorum. Turnuvaya katılacak olan takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Sütçü

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütçü organizasyon ile ilgili olarak şunları söyledi: “Göreve yeni geldiğimizde basının bizim camiamızın çok önemli bir parçası olduğunu söyledik. İlk organizasyonumuzu da KTSYD ile gerçekleştirerek bunu somut hale getirdik. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen turnuvayla sezona merhaba diyoruz. Tüm kulüplere başarılar dilerim. Camiamıza yakışır bir organizasyonla sezonu başlatıyoruz”

Karaokçu

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Komisyon olarak göreve geldiğimizden bu yana uyuşturucu ile mücadelede başarılı olabilmek için tüm kurumların işin içerisine girmesi gerektiğini belirttik. Sporun, sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemli olduğunu biliyoruz. Çok büyük fedakârlıklarla çalışan federasyonlarımıza destek vermemiz gerektiğini biliyoruz. Önce motor sporlarına destek verdik. Hiçbir çocuğumuzu alkol ve madde tesiri altında hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Çağrımıza KTSYD kulak verdi. Geçtiğimiz hafta güzel bir voleybol organizasyonu yaptık. Bugün başka bir organizasyonla karşınızdayız. Umarım çok güzel olacak”

Kıryağdı

Turnuvada mücadele edecek olan Yakın Doğu Üniversitesi antrenörü Halit Kıryağdı organizasyon ile ilgili olarak şu görüşleri ifade etti: “Yeni basketbol federasyonu yönetimine başarılar diliyorum. Çok güzel şeyler yapacaklarına eminim. KTSYD’ye organizasyon için teşekkür ederim. Bu bir hazırlık turnuvası ve kazanmaktan çok ne yapabileceğimizi görmemiz açısından önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

Alp

Girne Üniversitesi antrenörü Ahmet Gürel Alp, KTSYD Kupası ile ilgili şu görüşleri belirtti: “Spor yazarlarının bütün sporlara destek vermesinden ve spor yazarlarının basketbolun içerisinde olmasından oldukça memnunum. Birçok spor yazarı basketbolu yansıtmak için büyük emek harcıyor. Derneğin de bu işin içine girmesi benim hayallerimden biriydi. Biz genç bir takım olduğumuz için daha çok hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Turnuva kendimizi denemek için önemli”

Zorlu

Turnuvada yer alacak olan takımlardan Mapfree adına basın toplantısında bulunan Uğur Zorlu şu görüşleri belirtti: “Böyle bir organizasyon takımımız için de güzel hazırlık olacak. Centilmence ve dostça geçmesini temenni ediyorum”

Turnuvanın programı

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan KTSYD Basketbol Kupası’nda karşılaşmalar YDÜ RA 25 Spor Salonu’nda yer alacak. Turnuvanın programı şöyle:

BUGÜN

Koop Spor – GAÜ (18.00)

Mapfree – YDÜ (20.00)

YARIN

Koop Spor – GAÜ galibi / Girne Üniversiesi (18.00)

Mapfree – YDÜ galibi / LAÜ (20.00)

30 EKİM PAZARTESİ

Üçüncülük (18.00)

Final maçı (20.00)

FOTO: BASKETBOL