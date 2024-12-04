  • BIST 9894.77
  • Altın 2954.659
  • Dolar 34.7445
  • Euro 36.5021
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Basketbolda KTSYD Kupası için basın toplantısı yarın yapılıyor

» »
Basketbolda KTSYD Kupası için basın toplantısı yarın yapılıyor
Basketbolda KTSYD Kupası için basın toplantısı yarın yapılıyor

Basketbolda KTSYD Kupası için geri sayım başladı. Erkekler Ligi ve Kadınlar Ligi yanı sıra Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası kuraları 5 Aralık perşembe yarın saat 18.00’de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Erkekler Ligi’nde Larnaka Gençler Birliği, Marmara, Cortado Adaspor, Gönyeli, Soyer Aksu, Base Girne Basketbol, Akdeniz Spor Birliği, Çetinkaya, Canbulat, İskele Gençlik, Soyer Gelişim ve Base Gelişim takımları lig için başvuru yaptılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol MHK başkanından mesaj var: Ortak aklı oluşturduk, galiba başardık26 Kasım 2024 Salı 09:52
  • Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ediyor16 Kasım 2024 Cumartesi 19:13
  • Musmer Unilig'de 2. maç ertelendi16 Kasım 2024 Cumartesi 11:39
  • Musmer Unileague Basketbol Ligi Açılışında RDÜ, ODTÜ'yü Geçti14 Kasım 2024 Perşembe 23:11
  • Basketbolda 2 lig gündemde! Fikstür 30 Kasım'da çekilecek13 Kasım 2024 Çarşamba 19:41
  • Unilig heyecanı başlıyor13 Kasım 2024 Çarşamba 12:45
  • Basketbolda 2 lig gündemde! Kuralar yarın çekiliyor...08 Kasım 2024 Cuma 09:55
  • Basketbolda Gençler Birliğinde Hedef Çifte Şampiyonluk ve Uluslararası Başarı04 Kasım 2024 Pazartesi 21:57
  • Basketbol'da 2. Lig oluşuyor01 Kasım 2024 Cuma 14:03
  • Gençler Birliği’nde hedef yine şampiyonluk31 Ekim 2024 Perşembe 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti