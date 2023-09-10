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Basketbolda Larnaka Gençler Birliği 2023-2024 sezonunda koçlarını görevlendirdi

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Larnaka GençlerBirliği Basketbol şubesi çeşitli kategorilerdeki koç görevlendirmelerini yaptı. 
Basketbolda Larnaka Gençler Birliği 2023-2024 sezonunda koçlarını görevlendirdi

Larnaka GençlerBirliği Basketbol şubesi çeşitli kategorilerdeki koç görevlendirmelerini yaptı. 

Ersin Orkoz

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2023-2024 sezonunda alt yapılar ve akademilere Şevki Pırlanta, Gelişim Liglerine Dmitry Paliashchuk  ve ProLig takıma ise Hasan Kasap koç olarak görev alacak. Kulübün kadın basketbol takımları için görevlendirme yapmak için çeşitli temaslarda bulunduğu kaydedildi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda 90. Yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Basketbol şube sorumlusu Erkut Yılmabaşar, basketbolda yeni dönemde geçtiğimiz dönemki gibi her kategoriye katılma gayretinde olacaklarını, kulübün 90. Yılında Basketbolda kalıcı bir kulüp olduklarının mührünü vuracaklarını belirtti. Yılmabaşar önümüzde ki günlerde önemli transferler gerçekleştireceklerini belirterek alt yapıda da güzel bir katılım ve gelişme olduğunun görüldüğünü belirtti.

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