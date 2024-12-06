Basketbolda lig kuraları çekildi

Basketbol Kılıf & Kılıf Erkekler 1. Lig, 2.Lig ve Kadınlar Ligi’nde kuralar çekildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura törenine federasyon ve kulüp yetkilileri katıldılar.
1. Lig’de 9 takım
Bu sezon 9 takım ile oynanacak olan Erkekler 1. Ligi Kılıf & Kılıf adı ile oynanacak. Ligin ilk haftasını Akdeniz Spor Birliği bay geçerken ilk hafta şu şekilde oluştu:
Larnaka Gençler Birliği – Gönyeli
Soyer Aksu – Basket Basketboli
Marmara – Çetinkaya
Cortado Adaspor – Anka Base
1. Lig 4 takım
Bu sezon uygulanacak 2. Lig’de ise 4 takım yer alacak. İlk hafta maçlarında ise eşleşmeler şöyle oluştu:
İskele Gençlik – Soyer Gelişim
Base Basketbol – Canbulat
Kadınlar Ligi’nde de kuralar çekildi
6 takımın mücadele edeceği Kadınlar Ligi’nde de kuralar çekildi. İlk hafta maçları şöyle oldu:
Gönyeli – Akdeniz Spor Birliği
Baske Basketbol – Levent
Doğu Akdeniz Üniversitesi Larnaka Gençler Birliği
U14 ve U18 Ligleri yarın başlıyor
Basketbolda U14 Erkekler ile U18 Kadın ve Erkekler Ligleri bugün başlıyor. U14 Erkekler Ligi B Grubu’nda Levent – İskele Gençlik karşılaşması Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanacak. A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi A takımı ile Adaspor saat 18.00’de ise NEU Ra 25 Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.
U18 Kadınlar Ligi’nde Levent – Gönyeli karşılaşması saat 16.00’da Levent Kolej Spor Salonu’nda yapılacak.
U18 Erkekler Ligi B Grubu maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi – Adaspor saat 20.00’de parkede olacak.
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