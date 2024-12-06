Basketbolda lig kuraları çekildi

Basketbol Kılıf & Kılıf Erkekler 1. Lig, 2.Lig ve Kadınlar Ligi’nde kuralar çekildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura törenine federasyon ve kulüp yetkilileri katıldılar.

1. Lig’de 9 takım

Bu sezon 9 takım ile oynanacak olan Erkekler 1. Ligi Kılıf & Kılıf adı ile oynanacak. Ligin ilk haftasını Akdeniz Spor Birliği bay geçerken ilk hafta şu şekilde oluştu:

Larnaka Gençler Birliği – Gönyeli

Soyer Aksu – Basket Basketboli

Marmara – Çetinkaya

Cortado Adaspor – Anka Base

1. Lig 4 takım

Bu sezon uygulanacak 2. Lig’de ise 4 takım yer alacak. İlk hafta maçlarında ise eşleşmeler şöyle oluştu:

İskele Gençlik – Soyer Gelişim

Base Basketbol – Canbulat

Kadınlar Ligi’nde de kuralar çekildi

6 takımın mücadele edeceği Kadınlar Ligi’nde de kuralar çekildi. İlk hafta maçları şöyle oldu:

Gönyeli – Akdeniz Spor Birliği

Baske Basketbol – Levent

Doğu Akdeniz Üniversitesi Larnaka Gençler Birliği

U14 ve U18 Ligleri yarın başlıyor

Basketbolda U14 Erkekler ile U18 Kadın ve Erkekler Ligleri bugün başlıyor. U14 Erkekler Ligi B Grubu’nda Levent – İskele Gençlik karşılaşması Levent Kolej Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanacak. A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi A takımı ile Adaspor saat 18.00’de ise NEU Ra 25 Spor Salonu’nda karşılaşacaklar.

U18 Kadınlar Ligi’nde Levent – Gönyeli karşılaşması saat 16.00’da Levent Kolej Spor Salonu’nda yapılacak.

U18 Erkekler Ligi B Grubu maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi – Adaspor saat 20.00’de parkede olacak.