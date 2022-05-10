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Basketbolda ligler durduruldu

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KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını duyurdu.
Basketbolda ligler durduruldu

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını duyurdu.

KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Basketbol camiasına ve kamoyuna duyurulur. Basketbol Federasyonu, paydaslarına daha fazla borçlu kalamayacağı ve devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını üzülerek bildirir. Temennimiz federasyonun devletten alması gereken katkıların en kısa sürede ödenmesi ve kategorilerin en kısa sürede kaldığı yerden devam etmesi veya oynatılmasıdır.

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