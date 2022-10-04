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Basketbolda mali rapor onaylandı 8 evet , 2 red

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KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Basketbolda mali rapor onaylandı 8 evet , 2 red

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Salonu’nda yapılan genel kurula oy hakkı olan 12 üye kulüpten 10’u katılırken, 8 kulübün onayı ile mali rapor aklandı.  Genel Kurul delegesi olan 10 kulüp oy kullandı. Mali rapor 8 evet , 2 hayır oyu ile aklandı.

 

Faaliyet raporunu Başkan Orhun Mevlit okudu

Genel kurul divan başkanlığının oluşumu ile başlarken, divan başkanlığına Ecevit Alper getirildi. Tüzük gereği olarak faaliyet raporu Başkan Orhun Mevlit tarafından okundu. Geride kalan yılın faaliyetlerini sıralayan Orhun Mevlit, konuşmasında yönetim olarak yeni dönemde nasıl bir anlayış içerisinde çalışacaklarıyla ilgili olarak da üyelere detaylı açıklamada bulundu.

 

Mali Rapor Tamer Bolat tarafından okundu

Mali raporun sunumunu ise federasyon genel sekreteri Tamer Bolat okudu. Raporda mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakanlığı döneminde imzaladığı ve ödenmeyen 142 bin 500 TL’lik hakem ücretlerini kapsayan protokol dikkat çekerken, 2022 yılında alınmayan 220 bin TL’lik devlet katkısı da yer aldı. 

Raporların okunmasının ardından mali rapor konusunda söz alan üye kulüpler sorular yönelterek merak ettikleri hususlar konusunda cevaplar aldılar.

 

Katılan 10 kulübün 8’i mali rapora onay verdi

Yapılan oylamada katılım gösteren 10 üye kulübün 8’i mali rapora onay verdi, 2 kulüp ise ret oyu kullandı. Oylamanın ardından mali rapor aklandı ve genel kurul dilek temenni konuşmalarının ardından sona erdi.

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