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Basketbolda MHK Başkanı Nusret Sırdar'ın toplantısına büyük ilgi

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Nusret Sırdar, Hakemlerle Bir Araya Geldi
Basketbolda MHK Başkanı Nusret Sırdar'ın toplantısına büyük ilgi

Basketbol Federasyonu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirilen Nusret Sırdar, hakemlerle bir toplantı düzenledi. Sırdar ve ekibinin katılımıyla TED Koleji Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada, toplam 50 hakemden 35'i hazır bulundu. Diğer 15 hakem ise çeşitli mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.

Toplantı, yeni sezona hazırlık, hakemlerin karşılaşabileceği zorluklar ve federasyonun hakemlik ile ilgili hedeflerinin konuşulması açısından önemli bir fırsat sundu. Nusret Sırdar, Merkez Hakem Kurulu'nun önceliklerini ve hakemlerle olan işbirliğini güçlendirme çabalarını vurguladı.

Toplantının dikkat çeken bir diğer noktası, geçtiğimiz dönem Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Eser Taçoy’a verilen plaket oldu. Nusret Sırdar, Taçoy'a hizmetleri için teşekkür ederek, hakemlik camiasına yaptığı katkılardan ötürü plaket takdim etti. Bu jest, hakemler arasında memnuniyetle karşılandı ve Taçoy’un emeğine verilen değeri simgeledi.

Bu toplantı, hakemler arasındaki işbirliğinin ve iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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