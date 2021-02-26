Basketbolda MHK birlikteliği

Yeniden yapılandırmaya gidilen ve başkanlığına Timuçin Pirgalıoğlu’nun getirildiği KKTC Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile (TBF MHK) online bir toplantı gerçekleştirilerek hem yeni MHK’nin vizyon ve yapısı anlatıldı hem de geleceğe dönük işbirlikleri konuşuldu.

TBF MHK Başkanı Ankaralı da online toplantıda yer aldı

Online toplantıda KKTCBF MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu, eğitim departmanından Okan Kandıran ve federasyon genel sekreteri Tamer Bolat yer alırken, TBF MHK’den başkan Recep Ankaralı ve hakem eğitim depratmanı sorumlusu Murat Biricik bulundu.

Toplantıyla ilgili bilgileri KKTC Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Tamer Bolat verdi. Toplantıda 3 önemli konuda ilerleme kaydedilmesi kararı alındığını belirten Bolat, bunların sürekli eğitim, durum değerlendirme eğitimi ve temel eğitim olduğunu aktardı.

3 önemli konuda işbirliğiyle ilerleme sağlanacak

Tamer Bolat, hakemlerin sürekli eğitimi ve gelişimi konusunda hakemlerimize online olarak TBF MHK’sinin eğitim vereceğini, bunun FIBA kuralları da dahil birçok detaylı bilgiyi kapsayacağını aktardı.

İkinci önemli eğitimin değerlendirme olacağını belirten Bolat, burada MHK’de bulunan Okan Kandıran ve Ramadan Büyükel tarafından oynanan maçlardan enstantaneler kullanılarak yorulmada bulunulacağını söyledi.

Bolat üçüncü konunun temel hakem eğitimi olacağını, burada basketbola yeni hakem kazandırılması ve hakem havuzunun artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Bolat: Periyodik eğitimler planlıyoruz

Hakem değerlendiricisi konusunda önem verdiklerini, Türkiye’de standart puanlama ne ise burada da ona ulaşmak istediklerini vurgulayan Bolat, sürekli hakem eğitimiyle ilgili önümüzdeki günlerde tüm hakemlerin katılımı ile online şekilde TBF MHK’den eğitimcilerin yer alacağı bir eğitim planladıklarını, bunu periyodik olarak devam edecek şekilde programlayacaklarını sözlerine ekledi.