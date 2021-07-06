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Basketbol'da Şampiyon Koopspor oldu

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Basketbol Erkekler Süper Lig final serisi bu akşam gerçekleşti. Koopspor, YDÜ'yü mağlup ederek, şampiyon oldu.
Basketbol'da Şampiyon Koopspor oldu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor’un karşı karşıya geldiği final serisinin beşinci maçı oynandı.

Büyük mücadele Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı.

Koopspor, maçı 74-64 skorla kazanarak, şampiyon oldu.

Son 4 dakikaya 62-56 üstün giren Koopspor, rakibi karşısında hata sayısını azaltıp dış atışlarla skor bularak maçı 74-64, seriyi de 3-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Koopspor’da Kercem İnancı 20 sayı, Timur Rustamov 16 sayı 4 asist, Alpay Şerbetçioğlu ise 12 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamlarken, 19 verimlilik puanına ulaştı.

YDÜ’de gecenin en etkili ismi 24 sayı 7 ribaunt ve 27 verimlilik puanı ile oynayan Berkem Dikengil oldu.

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