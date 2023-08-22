Basketbolda seçimli genel kurula doğru

Mevcut Başkan Orhun Mevlit ve aday olma isteğini belirten Ali Tüzünkan da Lefkoşa’da yapılan toplantıya ayrı ayrı katılarak katılımcı 8 kulüple görüş alışverişinde bulundu. Kulüpler genel kurulda tüzük değişikliği istiyor.

Kulüpler; Başkan ve yönetiminin görev süresinin iki yıl olması, genel kurulda tek aday olması durumunda oylama yapılması ve %50+1 çoğunluk aranması, Başkan adaylığı için ise 3 yıllık hizmet şartı ve Üniversite mezunu olma veya 10 yıl basketbola hizmet etmiş olma şekilde değişiklik yapılması yönünde hem fikir oldu.

Toplantıya katılan kulüpler daha sonra Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’i toplantıya davet ederek aldıkları kararları iletti. Ardından Federasyon Başkanlığına aday olan Ali Tüzünkan ve ekibi ile görüşen kulüpler, genel kurul süreci ve sonrası ile ilgili görüş alışverişinde bulunup toplantısını tamamladı.

Öte yandan, Mevlit başkanlığındaki federasyon yönetimi de seçim gündemine dair toplantı gerçekleştirdi. Yönetim başkanlık seçiminin yapılacağı genel kurulun 6 Eylül’de yapılması yönünde fikir üretti.