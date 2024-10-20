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Basketbolda son 4 yıldır yapılmayan antrenör ve hakem seminerleri düzenlendi

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Basketbolda son 4 yıldır yapılmayan antrenör ve hakem seminerleri düzenlendi
Basketbolda son 4 yıldır yapılmayan antrenör ve hakem seminerleri düzenlendi

Basketbolda son 4 yıldır yapılmayan antrenör ve halem kursları düzenlendi

Antrenörler ve Hakemler “Pazar” mesaisi yaptı

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Antrenör ve Hakem Semineri tamamlandı.
İki gün TED Koleji Rauf Denktaş Konferans Salonu ile Spor Salonu’nda gerçekleşen seminerlere yoğun katılım oldu.
Bu yıl görev almak isteyen antrenörlerimizin katılımının zorunlu olduğu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri bu sabah ve öğleden sonra da devam ETTİ.
Timuçin Meriç, TED Spor Salonu’nda 50 antrenöre Soyerspor oyuncuların da yer aldığı uygulamalı konular gösterdi. 
Öte yandan Hakemler de hem sözlü hem de uygulamalı Eğitimden geçti.
Türk Basketbolunun önemli hakemlerinden eski FIBA Hakemi Fatih Söylemezoğlu, Hakemlere deneyimlerini ve uygulayacakları konuları hem konuşma hem de salonda uygulamalı olarak gösterdi.
Basketbol Federasyonu’nun iki gündür süren Ulusal Antrenör ve Hakem Semineri akşam üstü tamamlandı.

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