  • BIST 9647.89
  • Altın 2928.974
  • Dolar 34.6381
  • Euro 36.4981
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA"Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir"

Basketbolda Son Şampiyon İskele, şampiyonluk hedefiyle yeniden parkede

» »
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol Takımı, 25 Ekim’de İskele Dr. Küçük Spor Salonu’nda düzenlenen resmi bir törenle 2024-2025 sezonunu açtı.
Basketbolda Son Şampiyon İskele, şampiyonluk hedefiyle yeniden parkede

Sezon açılışında İskele’deki salona 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu simgeleyen şampiyonluk bayrağı da diğer şampiyonluk bayraklarının yanına asıldı.  20 kişilik geniş bir kadroyla çalışmalarına başlayan takım, bu sezon da tüm kupalara talip olduğunu duyurdu.

 

Güçlü kadro

Yeni sezonda kadrosunu yerli ve yabancı oyuncu takviyeleriyle güçlendiren ekip, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi oyun kurucusu olarak görülen Temur Rustemov’u kadrosunda barındırıyor. Ayrıca genç yıldız Can Galatyalı ve Amerikalı oyuncu Grayson Walker da takımın dikkat çeken oyun kurucu isimleri arasında.

Yabancı oyuncular arasında özellikle iki isim öne çıkıyor: Kuzey Kıbrıs’ın en iyi 5 numarası olarak gösterilen Price Okofor ve 3 numara pozisyonunda oynayan yıldız Chi Omah. Bunun yanında, Güney Afrika Cumhuriyeti U22 Milli Takımı’nda forma giymiş yeni bir 5 numara oyuncu da kadroya dahil edildi.

 

Alt yapıdan genç yetenekler

Takım, alt yapıya verdiği önemi bu sezon da sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl kadroda yer alan U16 ve U18 oyuncuları Hüseyin Avkıran Alanlı, Necmi Kutlu ve Tolga Uzun, bu sezon geniş kadroya yeniden dahil edildi. Genç yeteneklere fırsatlar yaratmayı hedefleyen kulüp, hem geleceğe yatırım yapıyor hem de genç oyunculara sahada deneyim kazanma şansı sunuyor.

 

Hedef büyük: Tüm kupalar

Geçtiğimiz sezon kazandığı başarıları bu yıl da tekrarlamayı hedefleyen Larnaka Gençler Birliği Büyük Erkekler Basketbol Takımı, sadece oyuncu kadrosuyla değil, teknik ekibiyle de dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunda tüm kupaları kazanan takım, yeni sezonda da disiplinli çalışmasıyla şampiyonluk hedefliyor.

 

Deneyimli teknik kadro

Takımın başantrenörlük görevini, Kuzey Kıbrıs basketbolunun önemli isimlerinden Hasan Kasap üstleniyor. Geçen sezonki başarıda büyük pay sahibi olan Kasap, 2024-2025 sezonunda da takımın başında yer alacak. Teknik ekipte yardımcı antrenörler Dzmitry Paliaschuk, Hasan Debeş ve Çetin Pırlanta, takımın performansını en üst seviyeye taşımak için görev alacak.

 

Geçen sezonun izinde

Geçen sezon etkili performansıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen Larnaka Gençler Birliği, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlama konusunda kararlı. Kadrosundaki yıldız oyuncular ve teknik ekibin uyumlu ve birlikte çalışması, bu hedefin gerçekleşmesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

 

Hedef: Her kupada şampiyonluk

2023-2024 sezonunda büyük erkekler kategorisindeki tüm kupaları müzesine götüren takım, bu yıl da hem ligde hem de turnuvalarda şampiyonluk hedefliyor. Taraftarların desteğiyle başarıyı gelenek haline getirmek isteyen ekip, sezon boyunca heyecanlı mücadelelere sahne olacak.

Larnaka Gençler Birliği, disiplinli çalışması, güçlü oyuncu kadrosu ve deneyimli teknik ekibiyle 2024-2025 sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Unilig heyecanı başlıyor13 Kasım 2024 Çarşamba 12:45
  • Basketbolda 2 lig gündemde! Kuralar yarın çekiliyor...08 Kasım 2024 Cuma 09:55
  • Basketbolda Gençler Birliğinde Hedef Çifte Şampiyonluk ve Uluslararası Başarı04 Kasım 2024 Pazartesi 21:57
  • Basketbol'da 2. Lig oluşuyor01 Kasım 2024 Cuma 14:03
  • Gençler Birliği’nde hedef yine şampiyonluk31 Ekim 2024 Perşembe 11:53
  • Basketbol Musmer Unilig Başlıyor30 Ekim 2024 Çarşamba 18:53
  • Basketbolda fikstürler 9 Kasım’da çekilecek30 Ekim 2024 Çarşamba 15:41
  • Basketbol'da ceza yağmuru...Final maçındaki olaylara ceza yağdı...28 Ekim 2024 Pazartesi 18:37
  • Şampiyon LGB’ne 2024-2025 Basketbol sezonunda forma sponsoru yine Ünimar25 Ekim 2024 Cuma 14:02
  • Basketbolda son 4 yıldır yapılmayan antrenör ve hakem seminerleri düzenlendi20 Ekim 2024 Pazar 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti