Basketbolda Son Şampiyon İskele, şampiyonluk hedefiyle yeniden parkede

Sezon açılışında İskele’deki salona 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu simgeleyen şampiyonluk bayrağı da diğer şampiyonluk bayraklarının yanına asıldı. 20 kişilik geniş bir kadroyla çalışmalarına başlayan takım, bu sezon da tüm kupalara talip olduğunu duyurdu.

Güçlü kadro

Yeni sezonda kadrosunu yerli ve yabancı oyuncu takviyeleriyle güçlendiren ekip, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi oyun kurucusu olarak görülen Temur Rustemov’u kadrosunda barındırıyor. Ayrıca genç yıldız Can Galatyalı ve Amerikalı oyuncu Grayson Walker da takımın dikkat çeken oyun kurucu isimleri arasında.

Yabancı oyuncular arasında özellikle iki isim öne çıkıyor: Kuzey Kıbrıs’ın en iyi 5 numarası olarak gösterilen Price Okofor ve 3 numara pozisyonunda oynayan yıldız Chi Omah. Bunun yanında, Güney Afrika Cumhuriyeti U22 Milli Takımı’nda forma giymiş yeni bir 5 numara oyuncu da kadroya dahil edildi.

Alt yapıdan genç yetenekler

Takım, alt yapıya verdiği önemi bu sezon da sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl kadroda yer alan U16 ve U18 oyuncuları Hüseyin Avkıran Alanlı, Necmi Kutlu ve Tolga Uzun, bu sezon geniş kadroya yeniden dahil edildi. Genç yeteneklere fırsatlar yaratmayı hedefleyen kulüp, hem geleceğe yatırım yapıyor hem de genç oyunculara sahada deneyim kazanma şansı sunuyor.

Hedef büyük: Tüm kupalar

Geçtiğimiz sezon kazandığı başarıları bu yıl da tekrarlamayı hedefleyen Larnaka Gençler Birliği Büyük Erkekler Basketbol Takımı, sadece oyuncu kadrosuyla değil, teknik ekibiyle de dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunda tüm kupaları kazanan takım, yeni sezonda da disiplinli çalışmasıyla şampiyonluk hedefliyor.

Deneyimli teknik kadro

Takımın başantrenörlük görevini, Kuzey Kıbrıs basketbolunun önemli isimlerinden Hasan Kasap üstleniyor. Geçen sezonki başarıda büyük pay sahibi olan Kasap, 2024-2025 sezonunda da takımın başında yer alacak. Teknik ekipte yardımcı antrenörler Dzmitry Paliaschuk, Hasan Debeş ve Çetin Pırlanta, takımın performansını en üst seviyeye taşımak için görev alacak.

Geçen sezonun izinde

Geçen sezon etkili performansıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen Larnaka Gençler Birliği, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlama konusunda kararlı. Kadrosundaki yıldız oyuncular ve teknik ekibin uyumlu ve birlikte çalışması, bu hedefin gerçekleşmesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

Hedef: Her kupada şampiyonluk

2023-2024 sezonunda büyük erkekler kategorisindeki tüm kupaları müzesine götüren takım, bu yıl da hem ligde hem de turnuvalarda şampiyonluk hedefliyor. Taraftarların desteğiyle başarıyı gelenek haline getirmek isteyen ekip, sezon boyunca heyecanlı mücadelelere sahne olacak.

Larnaka Gençler Birliği, disiplinli çalışması, güçlü oyuncu kadrosu ve deneyimli teknik ekibiyle 2024-2025 sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor.