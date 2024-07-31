Basketbol'da Spor Dairesi Ceza Kurulu kararı şok yarattı! YİM'e taşınması bekleniyor!

Spor Dairesi Ceza Kurulu Yetkisini Aşarak özerk olan Basketbol Federasyonu Başkanı'na 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi!

ÖZERKLİK TARTIŞMASI

KKTC Başbakanlığı Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Genel Ceza Kurulu KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’na 6 ay geçici hak mahrumiyeti cezası, Basketbol Federasyonu Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe O. Altunç’a ise uyarı cezası verdi.

Karar basketbol camiasında şok etkisi yaratırken gözler Ertuğ Nasıroğlu ve yönetimine çevrildi. Hatırlanacağı gibi Koop Spor oyucusu Temur Rustemov’un Caesar Larnaka Gençler Birliği’ne transferine Basketbol Federasyonu onay vermiş Koop Spor bu duruma itiraz etmişti. Basketbol Federasyonu bu itirazı dikkate almamış ve transferi onaylamıştı. Bunun üzerine Koop Spor yönetimi basketbol takımını ligden çekmiş, Basketbol Federasyonu da Koop Sporu tüm kategorilerde mücadele eden takımlarıyla birlikte liglerden ihraç etmişti.

KONU GENEL CEZA KURULU’NA TAŞINDI

Koop Sporun konuyu KKTC Başbakanlığı Spor Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Genel Ceza Kurulu’na taşıması sonrasında taraflar arasındaki tartışmalar farklı bir boyut kazandı. Av. Bügem Kırgın başkanlığında toplanan; Av. Nezhan Kayasal, Av. Ayşe Gizem, Kutay kırmızı ve Halil Samani’den oluşan Genel Ceza Kurulu konuyu tüm detayları ile inceledikten sonra Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu “Yetkisiz, ve/veya usulüne uygun olmayan kararlar” aldığı gerekçesiyle 6 ay geçici hak mahrumiyeti cezası, Basketbol Federasyonu Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe O. Altunçlar’a ise uyarı cezası vermeyi uygun gördü. Her 2 karar da oy birliği ile alındı. Genel Ceza Kurulu yayınladığı karar metninde ayrıca bu tip kararların tekrarı halinde daha ağır yaptırımlar uygulanacağını da vurguladı.

KOOP BÜYÜKLER LİGİNDE YOK OYUNCULARI SERNEST

Kararlar oynanmış olan tüm ligler tescillenmiş olurken. KOOP SPOR’!un tüm oyuncuları ise serbest kaldı.

KARARI ALAN HUKUKÇULAR MERCEK ALTINDA

Kararı alan Spor Dairesi Ceza Kurulu hukukçuların mercek altına alındığı ve yetki aşımı yapılarak alınan kararın Yüksek İdare Mahkemesi'ne götürülmesi bekleniyor. YİM'de ise istenen tüm belgelerin sunulacağı bu durum karşısında kararı alan yönetimin çok zor durumda kalacağı konuşuluyor.

FEDERASYON YÖNETİMİ’NİN YİM’E GİTMESİ BEKLENİYOR

Alınan kararla ilgili Federasyon yönetiminin konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne götürmesi bekleniyor.